Die Hühner des Direktvermarkters Christian Wellmann sind keine Langschläfer, folglich könnten sie ihr Tagewerk eigentlich schon zeitig verrichtet haben. Trotzdem: Mit ihrer vornehmsten Aufgabe, dem Eierlegen, lassen es manche ruhig angehen. Deswegen taucht Elfriede Wellmann auch meistens am Nachmittag ein weiteres Mal im Stall auf, um in die Nester zu schauen. Die Mutter des Jungunternehmers weiß um die Gewohnheiten der Eier-Lieferanten. „Die letzten Klüngelanten sind erst um 15 Uhr fertig.“ Rund 200 Hühner der Rasse Lohmann Brown hält die Familie Wellmann auf einer Wiese neben ihrem Haus an der Leerer Straße. Dort führen die Tiere ein Leben, das sich von dem vieler ihrer Artgenossen unterscheidet.