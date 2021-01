Das Steuerhaus eines Gütermotorschiffs ist am Mittwochmorgen (27. Januar, 8.30 Uhr) auf dem Mittellandkanal zwischen Recke und Mettingen in Höhe Kilometer 18,7 (Neuenkirchener Straße) gegen eine Brücke gestoßen und stark beschädigt worden. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Nach ersten Erkenntnissen konnte das Steuerhaus wegen Problemen mit der Hydraulik nicht abgesenkt werden. "Und mit einem Schiff kann man ja nicht so leicht rechts ran fahren, wie mit einem Auto", sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Duisburg. Es war offenbar zu spät, um das Schiff vor der Brücke zu stoppen, sodass es dagegen fuhr.

Verletzt wurden glücklicherweise weder der 28-jährige Schiffsführer noch sein Mitfahrer. Das Schiff konnte seine Fahrt allerdings wegen des erheblichen Schadens nicht fortsetzen.