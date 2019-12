55-Jähriger muss auch Weihnachten in Untersuchungshaft verbringen

Ermittlungen nach Leichenfund in Brunnenschacht

Neuenkirchen -

Von Jörg Homering

„Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Freitag auf Anfrage. Nach dem Tod einer 79-jährigen Neuenkirchenerin Ende Juni auf dem Gelände einer Gärtnerei am Kaisersweg sitzt der 55-jährige Sohn noch immer in Untersuchungshaft. Mit Abschluss der Ermittlungen im kommenden Jahr wird entschieden, ob gegen ihn Mordanklage erhoben wird. Der 55-Jährige schweigt weiter zu den Vorwürfen.