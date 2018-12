Auf Empfehlung des Bodengutachters muss die etwa ein Kilometer lange Strecke der in den 60er Jahren erbauten Straßen von der Bahnhofstraße über den Mühlenweg ab Höhe des Speichers bis hin zur Sandstiege komplett erneut werden.

„Nur eine Reparatur wäre wenig sinnvoll, hatte der Gutachter angemerkt“, erklärte Andre Göcke Tiefbautechniker beim Bauamt der Gemeinde, der die Arbeiten, die im kommenden Spätsommer beginnen sollen, fachlich begleiten wird.

Nicht erneuert werden muss die Kanalisation in diesem Bereich. Ob hierbei kleinere Ausbesserungen anfallen, muss eventuell bei den Arbeiten entschieden werden. Die Gesamtkosten der Instandsetzung belaufen sich auf rund eine Million Euro. Dabei wird der Untergrund neu aufgebaut und die Straße – sie ist zwischen sechseinhalb und sieben Metern breit – neu asphaltiert.

Gepflastert werden dagegen die beidseitig geplanten Gehwege. Diese werden, soweit es möglich ist, auch verbreitert, beispielsweise in Höhe der Kita Kleikamp am Mühlenweg. Auch soll die Parksituation auf der gesamten Stecke durch zusätzliche Stellplätze verbessert werden.

Die Baumaßnahme ist in drei Stufen vorgesehen und wird bis 2021 dauern. Die ersten Arbeiten starten am alten Speicher voraussichtlich im Spätsommer 2019. 2020 soll die Strecke Mühlenweg bis zum Beginn der Sandstiege erneuert werden. In der dritten Phase wird dann die Sandstiege fertiggestellt werden. Die Ausschreibung der Arbeiten soll Anfang des Jahres erfolgen. „Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten werden die Anlieger in einer Versammlung informiert“, sagt Göcke.

Geprüft wird aktuell von der Gemeinde, ob die Anlieger auch an den Ausbaukosten beteiligt werden müssen. „Diese Klärung steht noch aus“, sagt Claus Ufermann von der Stabsstelle der Gemeinde.