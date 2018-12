Ein unzertrennliches Duo

Norbert Schröer sitzt im Wohnzimmer von Uwe Schmitz, einen prall gefüllten Aktenordner vor sich. Es sind viele Seiten, die er zurückblättern muss, um zu dem Zeitungsartikel zu kommen, den er sucht: Einen Bericht vom 31. Januar 2002. Damals leiteten Schröer und Schmitz seit einem Jahr die Freiwillige Feuerwehr. Das Foto im Artikel ist in Schmitz‘ Garten entstanden, vor der Schaukel der Kinder. Die sind mittlerweile erwachsen. Das ist nicht das einzige, was sich geändert hat. Schröer und Schmitz haben in ihrer Zeit an der Spitze der Feuerwehr viel erlebt und viel bewegt. Jetzt wird ein Schlussstrich gezogen. Nach 18 Jahren geben Schröer und Schmitz Ende Januar die Wehrführung ab.

Keine Sorgen um die Nordwalder Feuerwehr

Das kommt nicht überraschend, sondern ist lange geplant, vorbereitet und fast abgeschlossen. Mit Matthias Lenfort als neuem Leiter und Michael Stegemann als dessen Stellvertreter stehen die Nachfolger bereits fest. Schröer und Schmitz haben sie in den vergangenen zwei Jahren eingearbeitet. Schröer ist sich sicher, die Aufgabe in fähige Hände zu übergeben: „Ich mache mir keine Sorgen um die Nordwalder Feuerwehr.“

Seit 2001 leitet Schröer als Chef gemeinsam mit seinem Stellvertreter Schmitz die Wehr. Dass die beiden gut harmonieren würden, wussten sie damals schon. Gleich der erste Satz im Zeitungsartikel von 2002 zielt auf das persönliche Verhältnis der beiden ab. Schmitz wittert eheähnliche Verhältnisse. „Wir sind wie ein Magnet mit zwei Polen“, sagt Schröer heute. „Das hat 18 Jahre gut funktioniert.“ Die Chemie stimmt. Im gemeinsamen Kegelclub gibt es für die beiden sogar eine spezielle Regel: Sie dürfen nicht nebeneinandersitzen. Denn dann gibt es für beide nur ein Thema, die Feuerwehr.

„Feuerwehr ist Teamwork“

So gut das Duo auch funktioniert, so unzertrennlich sie wirken, für beide war immer klar, dass es ohne eine gute Kameradschaft in der Wehr nicht geht. „Feuerwehr ist Teamwork. Wir sind nur die, die an erster Stelle stehen“, sagt Schröer. „Die Mannschaft funktioniert nur, wenn alle mitspielen.“ Er überfliegt die Zeilen im Zeitungsartikel von 2002. Eine gute Ausbildung bieten, die Kameraden motivieren, kritikfähig wollten sie sein, einen kooperativen Führungsstil pflegen. Das waren die Ziele, die sich Schröer und Schmitz damals selbst setzten. Und jetzt, 17 Jahre später, haben sie erreicht, was sie wollten? Ja, davon sind beide überzeugt. „Wir übergeben unseren Nachfolgern eine schlagkräftige Feuerwehr“, sagt Schröer.

Das Gerätehaus wurde gebaut, fünf neue Fahrzeuge angeschafft. Das Schneechaos im Münsterland haben sie überstanden, die Schäden von Orkan „Kyrill“ beseitigt, das Hochwasser von 2010 in den Griff bekommen. Dafür haben sie viel investiert, viel Freizeit geopfert.

Abschied ohne Wehmut

Nach 18 Jahren verabschieden sie sich ohne Wehmut von der Wehrführung. Das betonen beide. Ein Wechsel nach einer bestimmten Zeit sei gut, amtsmüde seien sie beide nicht. Es wirkt, als ob die Arbeit als Feuerwehrleiter für sie wie ein weiterer Einsatz ist, den die beiden jetzt einfach abgeschlossen haben. In ihrer ersten Amtsperiode wollten sie die Strukturen aufbauen, in der zweiten die Aufgaben auf verschiedene Schultern verteilen. Die dritte Periode war für die Feinjustierung und die Nachfolgeregelung vorgesehen. „Wir haben unsere Ziele erreicht, die Feuerwehr steht gut da. Jetzt freuen wir uns darauf, dass zwei fähige Leute die Feuerwehr auf eigenen Wegen weiterführen“, sagt Schröer. Sie haben alles geregelt, so wie sie sich das vorgestellt haben.

Ab Februar stehen die Menschen an erster Stelle, die in all den Jahren unschätzbarer Rückhalt waren: die Familienmitglieder. „Wir können dann etwas von der Zeit, die unsere Familie uns für unser Hobby zur Verfügung gestellt hat, zurückgeben“, sagt Schröer. Das ist beiden sehr wichtig. Ganz ohne Feuerwehr können sie aber nicht. Der Abschied von der Leitungsposition bedeutet nicht der Abschied von der Feuerwehr. Schröer und Schmitz bleiben im aktiven Dienst, rücken nur in die zweite Reihe. Schröer: „Den Feuerwehrvogel haben wir beide immer noch.“