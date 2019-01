„Ne kleine Hand full Freide“ war nicht nur der erste Titel, den der Kiepenkerlchor am Freitagabend gesungen hat. Für die Zuhörer im Augustinus-Altenzentrum war es der Start zu einem vergnüglichen Nachmittag mit Liedern und Geschichten – mal auf Platt und mal auf Hochdeutsch.

Petra Drees vom Augustinushaus begrüßte die Gäste in der Cafeteria. „Bereits zum 15. Mal sind die Kiepenkerle hier und bereiten uns Freude“, sagte Drees. Mit fröhlichen Liedern startete der Chor. „Nach der besinnlichen Zeit geht es jetzt auf das Frühjahr zu“, erläuterte Reinhold Kortebrock das Programm. Bei „Polka danzen“ konnten alle Zuhörer mitklatschen. Michael Jahn begleitete den Gesang am Klavier und Christof Wermelt mit der Gitarre.

„Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Altenberger Kiepenkerlen“, erzählte Kortebrock die Geschichte vom Lied „Jan und Liesken“. Das hat ihnen nämlich Tönne Liebrand geschenkt. Da werden schon mal Stücke getauscht.

Für das Erzählen von Dönekes waren Leo Dömer und Michael Jahn zuständig. Da ging es etwa um das Lampenfieber, das ein neuer Pfarrer in der Gemeinde vor seiner ersten Predigt hat. Was soll er machen, er fragt die zweite honorige Person am Ort – den Apotheker. Der riet ihm zu einem Schnäpsken. Aus dem einen wurden allerdings viele und entsprechend unkontrolliert war dann die Predigt. Da wurde aus der Bergpredigt das Berghotel, Jesus auf einer Kreuzung überfahren und aus „führe euch nicht in Versuchung“ ein „sucht euch nicht in der Unterführung“. Mit einem „Prost“ statt „Amen“ beendete der Pastor seine Predigt. Für diese launige Geschichte erhielt Dömer natürlich auch Beifall, ehe es schließlich doch noch mit ein paar besinnlichen Liedern weiter ging. Da durften die Zuhörer dann auch gerne mitsingen.

An Neujahr tritt der Kiepenkerlchor noch in der Reckenfelder St.-Franziskuskirche auf beim Benefizkonzert von Roger Meads und Freunde. Beginn ist um 17 Uhr.