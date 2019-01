Nordwalde -

Die Kirchengemeinde St Dionysius Nordwalde lädt vom 12. bis 19. Oktober 2019 zu einer Familienfreizeit in das Sauerland ein. Das Ziel der Freizeit ist der Erholungspark am Haus Aurora (www.hausaurora.de) in Bestwig-Wasserfall. In direkter Nachbarschaft zum Freizeitpark „Fort Fun“ befindet sich der Erholungspark auf einem großen Gelände, direkt am Wald gelegen.