„Wir gehören zusammen“ ist das Motto der Sternsingeraktion 2019. „Dabei geht es um Kinder mit Behinderungen in Peru,“ erläuterte die Personalreferentin der Pfarrgemeinde St. Dionysius Ursula Lappe den über 50 Jungen und Mädchen, die alle als die Heiligen Drei Könige (Caspar, Melchior oder Balthasar) in der Kapelle des St.-Augustinus-Altenzentrums auf ihre Aussendung warteten. Mehr als 30 davon machen zum ersten Mal mit und sind wie alle Teil der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder, so Lappe.

In Nordwalde konnten 17 Gruppen zusammengestellt werden, die am Freitag und am Samstag von Haus zu Haus ziehen, um Geldspenden einzusammeln.

„Ich spüre eure Vorfreude, dass es endlich losgeht“, sagte die Pastoralreferentin gleich zu Beginn und stimmte das Sternsingerlied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ an.

„Ich freue mich, dass wieder so viele mitmachen,“ stellte Ursula Lappe fest. Damit zeigt ihr, dass ihr Kindern, denen es nicht so gut geht wie uns, helfen wollen, ein bessere Leben zu haben, zur Schule gehen zu können und vor allem auch Freunde zum Spielen zu finden.

Lappe weiter: „Mit eurer Sammelaktion könnt ihr viel dazu beitragen. Und lasst euch nicht entmutigen, wenn ihre Leute an der Haustür antrefft, die dafür gar nichts übrig haben. Ihr findet immer wieder Menschen, die froh sind, Euch zu sehen und helfen zu können. Als kleiner Lohn gibt es sicherlich auch viele Süßigkeiten, das tröstet über eventuellen Ärger hinweg.“

Doch bevor sich alle auf den Weg durchs Dorf und in den Nordwalder Bauerschaften machten, gab es für die kleinen Könige noch einige Verhaltenstipps.

So erhielten alle neben einer verplombten Spardose ein rotes Armbändchen, auf dem das Motto der Sammlung stand. Jeder der Dreier- oder Vierergruppe wurde mit einem goldenen Stern ausgestattet. Die Gruppen enthielten zudem ein Stück Kreide, um den Segen (20C+M+B17 – Christus segne dieses Haus) an die Haustür oder Hauswand zu schreiben. Falls das nicht gewünscht ist, können sie auch einen Aufkleber mit dem Segen anbringen. Am Sonntag wird die Sternsingeraktion mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche beendet.