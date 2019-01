Schauen, mitmachen und ins Gespräch kommen

Nordwalde -

Mathe-Meile und Mitmachkunst – das sind nur zwei Möglichkeiten, am „Tag der offenen Tür“, am 19. Januar (Samstag) von 10 bis 13 Uhr Lehrer und Schüler der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule gemeinsam in Aktion zu erleben. Es gibt Führungen, Schnupperunterricht und vieles mehr. Wie jedes Jahr präsentieren Schüler Unterrichtsergebnisse oder bieten die Möglichkeit, gemeinsam zu verschiedenen Bereichen des Schullebens etwas auszuprobieren.