177 mal zur Hilfeleistung ausgerückt

Die Prognose des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Nordwalde über die Einsatzzahlen der „Sanitäter vor Ort“ in Nordwalde wurde fast punktgenau erreicht: 177 mal wurden die Kameraden im abgelaufenen Jahr durch die Rettungsleitstelle des Kreises Steinfurt alarmiert, um bei medizinischen Notfällen Hilfe zu bringen, teilt das DRK mit. Damit war statistisch gesehen an jedem zweiten Tag des Jahres ein Einsatz erforderlich.

Kreislauf-Attacken

Die „Sanitäter vor Ort“ werden jeweils dann zum Einsatz gerufen, wenn auch der Notarzt alarmiert wird. Damit soll bei lebensbedrohlichen gesundheitlichen Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt werden. Anders, als vielfach vermutet, handelt es sich dabei eher selten um Unfälle: die häufigeren Einsatzanlässe sich sogenannte „internistische Notfälle“, also überraschend eintretende Erkrankungszustände wie Atemnot oder Herz-Kreislauf-Attacken, wie der Koordinator der „Sanitäter vor Ort“ des Nordwalder Roten Kreuzes, Ingo Fleige, erläutert.

Ingo Fleige Foto: Rotes Kreuz

Einsatzalarme können die Kameraden zu jeder Tages- und Nachtzeit ereilen. Die Sanitäter vor Ort sind rein ehrenamtlich tätig, und auch die Sachkosten für Verbrauchsmaterial werden nicht etwa von einer Krankenkasse erstattet, sondern müssen vom örtlichen DRK selbst getragen werden. „Wir sind dankbar, dass uns die Bevölkerung durch ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge hierbei hilft“, so der Ortsverein.

Bürgerschaftliches Engagement

Die ersten Tage des neuen Jahres lassen im übrigen vermuten, dass die Inanspruchnahme dieses Dienstes keineswegs geringer werden wird: Seit dem Jahreswechsel bis zum 12. Januar wurden die Kameraden schon wieder sieben mal zum Einsatz gerufen, davon sogar an manchen Tagen mehrfach. „Wir sind den Arbeitgebern unserer Helferinnen und Helfer sehr dankbar, dass sie auch bei Einsätzen während der Arbeitszeit den Einsatzkräften ganz unbürokratisch das Verlassen des Arbeitsplatzes erlauben“, so der stellvertretende Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Nordwalde, Christoph Brodesser. Ohne dieses bürgerschaftliche Engagement – auch seitens der Firmen – wäre die Hilfe durch die „Sanitäter vor Ort“ nicht so umfassend möglich.