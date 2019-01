Im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier stellte die Nordwalder Hobbykünstlerin Ricarda Iker ihre Bilder vor.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Sonja Schemmann übermittelte die Künstlerin Ricarda Iker interessante Informationen zu der Entstehung, den unterschiedlichen Techniken sowie Materialien ihrer Kunstwerke.

Richtung Fantasy

Ricarda Iker lässt sich von ihrer Umwelt und der Natur inspirieren, was sich in ihren Bildern widerspiegelt. Ihr Stil geht in die Richtung Fantasy mit surrealen Elementen. Sie experimentiert mit fast allen Materialien, von Bleistiftzeichnungen über Pastellfarben bis hin zur Acrylmalerei.

Die Gäste zeigten sich sehr beeindruckt von den Ausführungen sowie Interpretationen der Hobbykünstlerin zu ihren Bildern, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die Ausstellung kann während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus besichtigt werden.