Eine Polizeistreife ist am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr auf der Bahnhofstraße beinahe mit einem mit zwei Personen besetzten Kleinkraftrad zusammengestoßen, weil dessen Fahrer die Vorfahrt nicht beachtete. An dem Roller befanden sich keine Kennzeichen. Der Mitfahrer trug keinen Helm. Der Fahrer flüchtete und war zwischenzeitlich mit geschätzten 60 Stundenkilometern unterwegs, heißt es im Polizeibericht. An der Wallhecke musste ihm ein Kleinwagen ausweichen und wenig später brachte sich ein Fußgänger an der Straße Uhlenhorst rechtzeitig in Sicherheit. Die Polizei konnte die 17- und 18-Jährigen einholen, festhalten und zur Wache bringen. Bei ihnen wurden geringe Mengen Rauschgift gefunden. Auch das Zweirad wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen und die Betroffenen, die durch die Fahrt des Rollers beeinträchtigt wurden, sich unter Telefon 0 25 71/ 92 84 55 zu melden.