Die Landjugend Nordwalde freut sich darüber, über 30 neue Mitglieder in ihren Reihen verzeichnen zu können. Nach dem der Kennenlernabend im Monat zuvor ebenfalls gut besucht war, konnte der Vorstand jetzt zusammen mit Pfarrer Ulrich Schulte-Eistrup bei einem kleinen Gottesdienst die „Neuen“ offiziell aufnehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst lud der Vorstand alle neuen Mitglieder zu einer gemütlichen Runde in das Pfarrheim ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Landjugend. Dort wurden sie zunächst mit ein paar einleitenden Worten von dem Vorsitzenden Marcel Ratert noch einmal begrüßt. Anschließend überreichte er den Neumitgliedern ihren offiziellen Mitgliedsausweis.