Gemeindeleben aktiv mitgestalten

Kirche ist für Jugendliche in Nordwalde kein alter Zopf. Das Gegenteil ist der Fall, das Interesse sich in die Arbeit der Gemeinde mit einzubringen ist groß. Der Pfarreirat St. Dionysius hatte junge Menschen eingeladen, sich an einer Ideenbörse zu beteiligen, um zu ermitteln wie Kirche aus ihrer Sicht attraktiver und einladender sein könnte.

17 Jugendliche waren zu diesem ersten Treffen gekommen. „Aus unserer Sicht ist diese Zahl ein voller Erfolg“, freut sich Petra Kintrup vom Organisationsteam. Außerdem seien zusätzlich vier Erwachsene dabei gewesen, die sich bereit erklärten, die Gemeinde bei entsprechenden Projekten tatkräftig zu unterstützen.

Große Gesprächsrunde

Pastor Ulrich Schulte-Eistrup begrüßte die Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung. „In lockerer Atmosphäre, mit Musik, Knabbereien und Getränken fanden sich dann schnell Kleingruppen zusammen, die auf von uns vorbereitete Karten Ideen, Anregungen und Vorschläge notierten“, erklärt Petra Kintrup. Es gab bei den Ergebnissen auch Überschneidungen, also durchaus Ideen, für die sich mehrere Jugendliche begeistern können.

Nach einer großen Gesprächsrunde hätten die Jugendlichen dann ihre Prioritäten durch Punkte auf den jeweiligen Karten kenntlich gemacht, damit eine Rangfolge sichtbar wurde. „Es waren richtig tolle Ideen dabei“, sagt Petra Kintrup, die vom Engagement der Teilnehmer begeistert ist. So wünschen sich die jungen Gemeindemitglieder unter anderem eine eigene Jugendkirche. Ein Vorschlag war zudem, unter dem Motto „Night Fever“ die Kirche eine Nacht für alle Menschen – egal welcher Konfession oder auch konfessionslose – mit Musik und Lichtspiel als „Treffpunkt“ zu öffnen. Schön fänden es die Jugendlichen zudem, wenn sie einen Raum zur freien Verfügung hätten.

„ Es waren richtig tolle Ideen dabei. Es waren richtig tolle Ideen dabei. “ Petra Kintrup

Interesse hätten die Teilnehmer daran gezeigt, sich vermehrt sozial zu engagieren. Als Beispiele seien Ausflüge mit Senioren, Kindern oder behinderten Menschen genannt worden, berichtet Petra Kintrup weiter. Es habe zudem der Wunsch nach einer Jugendfahrt nach Rom oder Taizé bestanden. Eine gemeinsames Jugendwochenende am See, bei einem Festival oder in einer Stadt zu organisieren, war ein weiterer Vorschlag. Eine Kinonacht, ein Lasertag, ein Nachmittag im Escape-Room oder Ausflüge zur Trampolinhalle, in einen Freizeitpark oder zum Bowlen fanden sich auf der Ideenliste wieder. Eine Kanutour oder das Bauen eines Floßes standen ebenfalls auf der nicht enden wollenden Wunschliste.

WhattsApp-Gruppe

„Schnell war klar, dass der ,Workshop Jugend‘ nun als offener Treff für alle Jugendlichen beibehalten werden soll“, resümiert Petra Kintrup. Es sei noch am selben Abend eine WhatsApp-Gruppe erstellt worden. Die Jugendlichen haben sich als Administratoren eingetragen und können nun auch Freunde und Bekannte, die Interesse haben oder neugierig geworden sind, mit in die Gruppe nehmen. So wollen sie Aktivitäten, Infos, Tipps und auch Veranstaltungen schnell weiterleiten.

Jugendwochenende

Weil die Abarbeitung der Wunschliste nicht lange auf sich warten lassen soll, haben sich die Initiatoren darauf verständigt, dass schon bald mit einer Kinonacht im Pfarrsaal begonnen werden soll. Des Weiteren soll ein Jugendwochenende geplant werden. Dafür haben schon einige Jugendliche spontan ihre Bereitschaft erklärt, beim Pläne schmieden zu helfen. Wer bei Auftakttreffen nicht dabei war, aber Interesse am „Workshop Jugend“ hat, kann sich an das Pfarrbüro St. Dionysius unter der Telefonnummer 22 20 oder direkt an Petra Kintrup wenden.