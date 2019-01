Alle Jahre wieder . . . – so könnte es genannt werden, wenn sich eine Gruppe Nordwalder und Borghorster Personen trifft, um Osterkerzen zu erstellen. Das bedeutet, dass Kerzenrohlinge mit dem Kreuz, den Zeichen Alpha und Omega und der Jahreszahl bestückt werden. Das Team um Hildegard Laukötter trifft sich bereits ab Januar eines Jahres, damit zu Beginn der Fastenzeit die Kerzen für den Verkauf fertig sind, heißt es in einer Pressemitteilung. In den vergangenen 30 Jahren wurden die Zeichen mit selbst erstellten Stempeln mühselig aus den Wachsplatten ausgedruckt.

Moderne Maschinen

Hildegard Laukötter hatte die Idee, die Maschinenbaufirma Trimatec aus Nordwalde anzusprechen, die sich bereit erklärt hat, neue Stempel für die Kerzenbastelaktion zu erstellen. Carsten Waltring und Lukas Langener, Mitarbeiter der Firma Trimatec nahmen die Sache in die Hand. Die neuen Stempel wurden auf modernen CNC-Maschinen erstellt. Nach der Fertigstellung übergaben die beiden Mitarbeiter die Stempel an die Kerzenbastelgruppe und legten bei der Erstellung der ersten Kerzen für dieses Jahr auch sofort mit Hand an.

Wallfahrt

Mit dem Erlös des Osterkerzenverkaufs wird in jedem Jahr die Integrative Wallfahrt von rund 60 Menschen unterstützt. Für die Wallfahrt muss ein behindertengerechter Bus angemietet werden.

Die Gruppe ist sich sicher, dass bis Aschermittwoch rund 500 Kerzen zum Verkauf fertiggestellt sind. Die Wallfahrt findet am 10. August (Samstag) statt.