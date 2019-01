Letzte Einblicke ins Hofbuch

Die Ausstellung „Treffpunkt Bispinghof“ im Bispinghof über das Hofbuch des Schulzen Bisping – als wertvolles Dokument zur Alltagsgeschichte – war eine überaus erfolgreiche Veranstaltung. „Sehr viele Besucher waren von der Aufbereitung der historischen Aufzeichnungen begeistert“, sagt der Leiter des Georg-Kramann-Heimatmuseums, Clemens Keukenbrink. An diesem Wochenende (26. und 27. Januar) ist die Ausstellung jeweils von 15 bis 17 Uhr letztmalig im Bispinghof zu sehen.

Zum zehnjährigen Bestehen der Bürgerstiftung sei mit einer interaktiven, durch das Förderprogramm „Heimat-Scheck“ des Landes NRW unterstützen Ausstellung das alte Hofbuch an den Ort seiner Entstehung zurückgekehrt. Es habe ein sehr großes Interesse an diesen seltenen Dokumenten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, deren Inhalt die Historikerin Dr. Maria Hillebrandt für die Öffentlichkeit aufbereitet hatte, gegeben. „Vor allem die detaillierten Informationen und der Bezug zur Gegenwart haben die Besucher in den Bann gezogen“, ist Keukenbrink, überzeugt.

Wertvolles Zeitdokument

„Solche Hofbücher sind sehr selten und dann auch zumeist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich“, erklärt Maria Hillebrandt. Das 102 Seiten umfassende, handschriftlich geschriebene Hofbuch sei ein besonders wertvolles Zeitdokument der Alltagsgeschichte Nordwaldes, sagt die Historikerin. Die ersten Aufzeichnungen von Melchior Schulze Bisping stammen aus dem Jahr 1692.

Auf mehreren Stellwänden mit Schautafeln, Karten Texten und einer Computeranimation erhalten die Ausstellungsbesucher Hintergrundinformationen zu den Aufzeichnungen und können ein Bild vom Alltag in Nordwalde nach dem 30-jährigen Krieg erhalten. Zudem erfahren sie Einzelheiten über das Leben und Wirtschaften auf einem der größten Schulzenhöfe des Münsterlandes.

Weitere Informationen

Für die Ausstellungsmacher rund um Heimatverein ist die Arbeit mit dem Abbau der Stellwände nicht beendet. Sie würden sich freuen, wenn Menschen, die zusätzlich Informationen über die „Bispings“ haben, sich melden würden. „Wir freuen uns über alles, was mit diesem Thema im Zusammenhang steht“, betont Keukenbrink.

Wer also noch etwas zu diesem Teil der Geschichte Nordwaldes beitragen kann, kann sich per E-Mail unter keukenbrink@web.de oder per Telefon unter 37 67 melden.