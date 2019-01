Die Jugendfeuerwehr Nordwalde hat im vergangenen Jahr für ihre Mitglieder neue einheitliche Bekleidung angeschafft. Jeder der 16 Jugendlichen und Betreuer wurde jetzt mit Polo-Shirt und Pullover ausgestattet. Diese große Neuanschaffung wurde notwendig, da in den vergangen Jahren fast die gesamte Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzabteilung überstellt und mit neuen Jugendlichen besetzt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jacken für die Betreuer

Die einheitliche Bekleidung ist wichtig, um ein geschlossenes Auftreten der Jugendfeuerwehr in der Öffentlichkeit zu unterstützen. So ist es vorgesehen auch in den kommenden Jahren neu aufgenommene Jugendliche direkt mit der einheitlichen Bekleidung auszustatten.

Gleichzeitig mit den neuen Shirts und Pullovern wurden für die Betreuer erstmals Softshell-Jacken angeschafft. War es in den vergangenen Jahren üblich, private Jacken zu tragen, haben die Betreuer nun einheitliche Jacken. Diese große Investition wurde mit einer Unterstützung von 950 Euro zu 90 Prozent von der Volksbank finanziert, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Grundausstattung

Grundsätzlich übernehme die Gemeinde als Träger der Feuerwehr auch die Kosten für die Grundausstattung der Jugendfeuerwehr.

Die Beschaffung der oben genannten Bekleidung gehöre jedoch nicht zur Standard-Ausstattung, sodass diese Kosten aus der Jugendfeuerwehrkasse selbst finanziert wird.

Anlässlich des ersten Jugendfeuerwehrdienstes in diesem Jahr übergab die Vertreterin der Nordwalder Volksbank, Renate Ruck, die Spende.