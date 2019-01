Musik soll zum Erlebnis werden

„Singen ist gesund, es fördert die geistige und körperliche Fitness“, sagt Thorsten Schlepphorst, Kirchenmusiker der katholischen Gemeinde St. Dionysius. Doch, dass er mit dieser Aussage niemanden überzeugen kann, sich für das Singen oder Musik zu begeistern, weiß er auch. Also will er andere Wege gehen.

Musik in den Mittelpunkt stellen

„Ich will das Singen wieder attraktiver machen und auch diejenigen dafür gewinnen, die bisher noch gar nicht wissen, dass sie das Musizieren eigentlich schön finden“, sagt Schlepphorst mit einem Augenzwinkern. Nun hat sich Schlepphorst mit Mark Weßling einen Partner gesucht, mit dem er gemeinsam das Thema Musik in der Gemeinde in den Mittelpunkt stellen will.

„Die Nordwalder sind musikbegeistert“, ist der Kirchenmusiker überzeugt. Es gebe bereits viele aktive Chöre, und auch die Konzerte im Ort seien meist gut besucht. Mark Weßling ist Marketingfachmann, mit ihm will Schlepphorst mit neuen Ideen mehr Aufmerksamkeit auf die Musik lenken. „Musik muss mit einem Spannungsbogen daherkommen, ein Erlebnis sein und Emotionen auslösen“, betont Weßling.

Foto: Marion Fenner

Zudem müsse auch die Verpackung stimmen. Das beginne mit einer attraktiv und einladend gestalteten Ankündigung, gehe über Infomaterial, das genau auf die entsprechende Veranstaltung angepasst sei und ende damit, das dafür gesorgt werde, dass die Musik als Gefühl zu einer bleibenden Erinnerung wird. „Ich bin froh, dass jemand einmal mit einem anderen Blickwinkel an dieses Projekt herangeht“, sagt Schlepphorst.

Ressourcen bündeln

Es gebe so viele Veranstaltungen im Ort, an denen Chöre oder Musikgruppen beteiligt sind. Diese Ressourcen müssten gebündelt werden und neu in den Fokus gerückt werden. Auch unterschiedliche Kooperationen seien denkbar. Als Beispiel führt er die singende Gangolfschule an, bei der die Kinder gelegentlich auch vom Seniorenchor unterstützt werden. „Warum sollen wir nicht ein ,singende Gemeinde‘ werden“, philosophiert Schlepphorst. Dazu will der Kirchenmusiker neue Projekte ins Leben rufen, an denen sich Musikbegeisterte beteiligen können. „Nicht jeder will sich in einem Chor langfristig binden, hat aber vielleicht Lust, für eine gewisse Zeit an Proben für einen speziellen Auftritt teilzunehmen“, erklärt Schlepphorst. „Wer dann einmal festgestellt hat, welch entspannende Wirkung Singen nach einem stressigen Tag hat, der bleibt dabei“, verspricht Schlepphorst. Es soll aber auch einfach Angebote zum Mitsingen geben. Bezüglich der Musikrichtung ist Schlepphorst nicht festgelegt. „Wir werden uns bei den verschiedenen Projekten nicht nur auch geistliche Literatur beschränken, sondern auch weltliche und moderne Stücke anstimmen.

Fortgesetzt wird die Konzertreihe „ Bach 1720“, in der über einen Zeitraum von vier Jahren (2017 bis 2020) alle Orgelwerke von Johann Sebastian Bach zu hören sind. Das aktuelle Programm umfasst hochkarätige Konzerte (siehe Infokasten).