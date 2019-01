Förster warnt: „Die Lage ist dramatisch“

Die lange Trockenheit im Sommer, die Stürme der vergangenen Jahre – all das hat dem Wald stark zugesetzt. Der Sturm „Friederike“ vor fast genau einem Jahr hat große Flächen komplett umgeweht. „Die Lage ist wirklich dramatisch“ sagt Jan-Dirk Hubbert, Förster beim Landesbetrieb Wald und Holz und zuständig für die Bezirke Steinfurt und Nordwalde.

Mehr Aufmerksamkeit

Bei Neuanpflanzungen werden Nadel- und Laubbäume nebeneinander gepflanzt. Foto: Marion Fenner

„Der Unterschied bei der Forstwirtschaft im Gegensatz zur Landwirtschaft ist, dass nach dem Jahreswechsel nicht alles wieder auf Anfang gesetzt wird. In der Landwirtschaft fängt alles wieder bei null an, im Wald rechnen wir in anderen Zeiträumen. Bei uns sind 100 Jahre nix“, erklärt Hubbert. Landwirte machten nach schlechten Erntejahren in der Regel zumeist lautstark auf sich aufmerksam, Waldbesitzer nicht. „Ich bin schon der Ansicht, dass die Forstwirtschaft stärkere Aufmerksamkeit von Seiten der Politik benötigt“, betont Hubbert. 25 Prozent der Fläche der Bundesrepublik sind bewaldet, das bedeutet einen enormen Beitrag, den Waldbesitzer zu einem guten Klima beitragen.“ Der Wald sei nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch Wasserspeicher, Schutzraum und sorge zudem für gesunde Luft. All das verdiene eine größere Wertschätzung.

Der Sturm „Friederike“ habe für enorme Schäden gesorgt. Über 20 000 Festmeter Holz seien in seinem Revier angefallen, in normalen Jahren würden höchstens 5000 Festmeter aus dem Wald geholt. Der Holzpreis sei im Keller, viele Baumstämme liegen noch am Wegesrand und warten auf Käufer. „In Deutschland werde ich das Holz kaum noch los“, erklärt Hubbert. Die Sägewerke hierzulande seien komplett ausgelastet. „Ich verhandle mittlerweile mit Käufern aus den Niederlanden und China.“

Jan-Dirk Hubbert ist oft mit seinen Hunden Mücke und Biene unterwegs. Foto: Marion Fenner

Bei einem Wald sei die Rendite der Ertrag aus dem Holzverkauf. Wenn ein Sturm wie „Friedrike“ so starke Schäden verursacht, werde viel Kapital freigesetzt, mit dem dann nichts mehr verdient werden könne, sagt der Förster. An vielen Stellen in den Wäldern Lintels Brook und Brennheide sind die Spuren des Sturms noch sehr deutlich sichtbar. „Überall werden wir nicht neu aufforsten, sondern überlassen das der Natur“, berichtet Hubbert. In anderen Gebieten seien Areale gemulcht worden, damit die Reste der Baumstümpfe schneller verrotten und Neuanpflanzungen leichter zu bewältigen sind. Aufforsten sei eine teure Sache, erläutert der Experte. Schon das Mulchen koste Geld, das Pflanzen ebenfalls und auch die jungen Bäume müssten bezahlt werden. „Das sind Investitionen in die Zukunft, die ein Waldbesitzer für die nächsten Generationen tätigt. Er selbst hat davon persönlich in seinem Leben nichts mehr“, betont Hubbert.

Sind Monokulturen ein Fehler?

Ob es ein Fehler war, so viele Monokulturen anzulegen? Auf diese Frage hat der Förster eine klare Antwort: „Nein.“ Die Baumarten in den Wäldern seien immer entsprechend der Nachfrage in der jeweiligen Zeit gepflanzt worden. Nach dem Krieg seien Kiefern benötigt worden für den Möbelbau, Kiefern waren wichtig als Grubenholz. Es gab eine starke Nachfrage nach diesen schnell wachsenden Holzsorten. „Dass die Winde, wie in den zurückliegenden Jahren, immer stärker werden, es Starkregen und gleichzeitig lange Trockenperioden geben wird, war damals nicht absehbar. Diese Klimaveränderung hat langfristig planende Waldbesitzer überrascht.“

Für das Holz aus den Wäldern finden sich kaum noch Abnehmer. Foto: Marion Fenner

Bei Neuanpflanzungen werde heute darauf geachtet, dass Laub- und Nadelbäume nebeneinander stehen. „Wir experimentieren auch mit Arten, die den zu erwarteten klimatischen Bedingungen besser standhalten“, so Hubbert weiter. Das seien zum einen Douglasien und als Laubbaum die Esskastanien. Ob diese Entscheidung richtig ist – das zeigt sich erst in 50 bis 100 Jahren.