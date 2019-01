Der Partnerschaftsverein traf sich jetzt zu seiner ersten Vorstandsversammlung in diesem Jahr im Rathaus. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Aktivitäten für das laufende Jahr sowie wichtige Punkte für die bevorstehende Mitgliederversammlung am 14. März (Donnerstag).

Als Gäste waren drei Vertreter des Lauftreffs des SC Nordwalde eingeladen worden. Das Vorbereitungsteam rund um Christoph Beenen plant derzeit einen Lauf vom 13. bis 15. Juni (Donnerstag bis Samstag) zur Partnerstadt Treuenbrietzen. Die Idee dazu kam nach dem Lauf anlässlich des Partnerschaftsjubiläums in 2017 von Amilly nach Nordwalde. Das Team vom Lauftreff freut sich natürlich auf tatkräftige Unterstützung und Mitläufer.

Gänsehautfeeling

Der Lauf ist nach Aussage des Lauftreffs ausdrücklich so gestaltet, dass auch weniger geübte Läufer und Sportbegeisterte an den unterschiedlichen Etappen teilnehmen und in den Genuss des „Gänsehautfeelings“ eines so besonderen partnerschaftlichen Empfangs zum „Sabinchenfest“ kommen können.

Zu den weiteren Höhepunkten in 2019 zählen die jährliche Fahrt nach Amilly zum Europafest am ersten Juli-Wochenende sowie die Teilnahme am „Goldenen Lenker“ und am Allerheiligenlauf im Oktober. Am Ende der Sitzung wurde vom neu eingeführten offenen Partnerschaftstreff berichtet.

Neue Internetseite

Dieser offene Treff findet alle drei Monate statt und alle Nordwalder Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Partnerschaftsverein interessieren, sind dazu eingeladen.

Der nächste offene Treff findet am 13. April (Samstag) um 20 Uhr statt. Der Ort wird noch bekanntgegeben.

Ort und Zeit des Partnerschaftstreffs, Anmeldungen zu den Fahrten nach Amilly und Treuenbrietzen sowie weitere Infos ab sofort auf der neuen Internet-Seite des Partnerschaftsvereins.