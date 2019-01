Seit der Gründung vor über 30 Jahren, haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die plattdeutsche Sprache und Gesang zu pflegen. Sie, das sind die Sänger des Nordwalder Kiepenkerlchors. Seit 1984 sorgen die sangesfreudigen Kiepenkerle dafür, dass die Muttersprache der Münsterländer, das „Münsterländer Platt“ nicht in Vergessenheit gerät. Ein Blick in die Chronik zeigt, dass die Kiepenkerle bei weit über 450 Auftritten und Konzerten als „Botschafter der plattdeutschen Sprache“ auch weit über die Kreisgrenzen hinweg „met Trecksak un Gitarre, doto den Mannslüchor“ unterwegs waren, heißt es in einer Pressemitteilung des Chors. So zählen sicherlich die Auftritte im Europäischen Parlament 1989 beim damaligen Präsidenten Lord Plam , in der Reichstagskuppel auf Einladung von MdB Karl Schiewerling, live auf der Bühne beim WDR in Essen, im Friedenssaal in Münster und das Konzert mit dem Shanty Chor Norderney in der Halle Münsterland zu den Höhepunkten in der Vereinsgeschichte.

Erfolgreiches Jahr

Auch 2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr, bilanzierte Reinhold Kortebrock , Vorsitzender des Kiepenkerlchors, der auch zu den Gründungsmitgliedern gehört. Immerhin traten die Sänger bei 19 Veranstaltungen auf – vom Ständchen bei Jubiläen bis zum Auftritt beim Benefizkonzert mit Roger Meads. Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr gehörte unter anderem das eigene Konzert im Frühjahr mit dem Shanty-Chor Stormvogel, der Kindertanzgruppe Feldkäfer und „en Münsterlänner Meersken“.

Das traditionelle Abschlusskonzert des Kiepenkerlchores fand auch in diesem Jahr wieder in der Caféteria des St.-Augustinus-Altenzentrums statt, wo die Sänger mit plattdeutschen Liedern und Vorträgen sowie mit weihnachtlichen Liedern für gute Laune bei den Bewohnern und den vielen Gästen sorgten. „Auch 2019 kommen wir wieder und werden hier in der Cafeteria St.-Augustinus-Altenzentrums, die fast schon zu klein ist für die zahlreichen Gäste, unser traditionelles Abschlusskonzert geben“, versprach Reinhold Kortebrock nach dem Auftritt.

Akkordeonspieler willkommen

Für das Jahr 2019 sind schon einige Auftritte und Konzerte geplant.

„Nachwuchs“, sagt Reinhold Kortebrock, „ist immer willkommen, auch Akkordeonspieler werden benötigt.“ Geprobt wird monatlich in der Gaststätte Benni‘s Wirtshaus. Wer sich für den Chor interessiert, kann sich bei den Sängern oder unter Telefon 01 71 / 1 01 00 95 melden.