Zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus an der Karl-Wagenfeld Straße musste die Feuerwehr am späten Dienstagabend ausrücken. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde zunächst die gelöste Glut aus der Revisionsklappe und der Feuerstelle entnommen.

Keine Personen zu Schaden gekommen

Der zuständige Bezirksschornsteinfeger wurde hinzugerufen. Er kontrollierte mit einer Wärmebildkamera den Kamin und die Wände im Haus, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr.

Eine weitere Feuerstelle konnte im Laufe des Einsatzes am Kamin ausgemacht und sofort gelöscht werden. Bei dem Einsatz sind keine Personen zu Schaden gekommen, und nach einer Stunde konnten die Wehrleute wieder abrücken, teilt die Feuerwehr abschließend mit.