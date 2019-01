Altes Rathaus weicht Neubau

Nun steht fest, wie das künftige Bürgerzentrum mit dem neuen Rathaus in der Ortsmitte aussehen soll. Ein Bild des Siegerentwurfs hat Bürgermeisterin Sonja Schemmann gleich gestern in ihrem Büro aufgehängt. Sie freut sich über die Entscheidung.

In nichtöffentlicher Sitzung haben sich die Ratsmitglieder am Dienstag „mit deutlicher Mehrheit“, wie Sonja Schemmann betont, für das Konzept der Firma List-Bau aus Bielefeld entschieden, dem ein Entwurf des münsterischen Architekturbüros Dälken zugrunde liegt. Dieser beinhaltet einen Abriss des Altbaus und einen Neubau des Verwaltungsgebäudes inklusive eines für die Öffentlichkeit nutzbaren Bürgerzentrums mit großem Saal.

Komplettlösung

An der Sitzung nahmen neben den Ratsmitgliedern Tobias Freerksen , Projektmanager des beauftragten Ingenieurbüros IWB, Henk Brockmeyer vom Flächenpool des Landes Nordrhein-Westfalen und Dr. Nadine Bethge als juristische Beraterin teil. „Überzeugt hat uns die Komplettlösung, die die Firma List-Bau in ihrem Entwurf vorgeschlagen hat“, erklärt die Bürgermeisterin. „Das beinhaltet den Umzug und die vorübergehende Unterbringung der gesamten Verwaltung an einem anderen Standort.“

Bürgermeisterin Sonja Schemmann hat ein Bild des Siegerentwurfes für das neue Bürgerzentrum in ihrem Büro aufgehängt. Foto: Marion Fenner

8,9 Millionen Euro kostet das Bauprojekt inklusive der Umzugskosten. 3,1 Millionen Euro übernimmt das Land, weil es sich nicht um ein reines Veraltungsgebäude handelt. „Die Kosten hatten zu 50 Prozent Einfluss auf die Entscheidung, die anderen 50 Prozent lagen auf der Bewertung der architektonischen und städtebaulichen Umsetzung“, sagt die Bürgermeisterin. Diese Bewertungsmatrix sei im Vorfeld beschlossen worden. „Uns hat auch die Optik des Entwurfs überzeugt“, sagt Schemmann. „Das Gebäude passt gut in den Ort, es ist nicht überkandidelt oder protzig.“

„ Das Gebäude passt gut in den Ort, es ist nicht überkandidelt oder protzig. Das Gebäude passt gut in den Ort, es ist nicht überkandidelt oder protzig. “ Bürgermeisterin Sonja Schemmann

Letzte Details werden noch abgestimmt, so die Chefin der Verwaltung. Der Klinker sei noch nicht endgültig festgelegt, auch wenn ein sandsteinfarbiger Stein die Farbe der dahinterliegenden Kirche eigentlich perfekt wieder aufnehme. In das neue Bürgerzen­trum wird übrigens nicht nur die Verwaltung einziehen, auch die Polizei und das Jobcenter Steinfurt werden dort Räumlichkeiten anmieten.

Umzugskartons packen

So langsam können die Verwaltungsmitarbeiter damit beginnen, die Umzugskartons zu packen. Denn der Zeitplan ist eng gesteckt. Im Mai muss das Gebäude leer sein, damit der Abriss beginnen kann. Der Einzug ist für Februar 2021 geplant.

An zwei Standorten wird die Verwaltung in der Übergangszeit untergebracht sein. Der Fachbereich III, zu dem das Einwohnermeldeamt gehört, zieht in die ehemalige Flüchtlingsunterkunft an der Bispingallee. Die übrigen Verwaltungsmitarbeiter ziehen in Container am Bispinghof. „Die Bürgerstiftung Bispinghof profitiert von dieser Lösung zusätzlich“, berichtet Sonja Schemmann. Die Gemeinde erstelle dafür eine neue Überfahrt, die zur Erreichbarkeit der Feuerwehr nötig sei. Dafür werde in Kürze die Gräfte entschlammt. „Die Überfahrt ist eine dauerhafte Lösung, die auch nach dem Wegzug der Verwaltung erhalten bleibt.“

Ganz sang- und klanglos müssen sich die Nordwalder nicht von ihrem alten Rathaus verabschieden. „Die Dörper Jungs wollen eine große Abrissparty feiern, und die Feuerwehr will das Gebäude für eine Übung nutzen“, kündigt Schemmann an. Außerdem werden die Bürger zu einem Abschlussrundgang eingeladen, bei dem sie auch das eine oder anderen Erinnerungsstück. mitnehmen können.

Sonja Schemmann ist am Samstag (2. Februar) von 10 bis 12 Uhr im Rathaus anzutreffen und bereit, Bürgern die Entwürfe für den Neubau vorzustellen.