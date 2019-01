Zu Fuß in die Partnerstadt

Ein Lauf mit Freunden zu Freunden. Von Nordwalde nach Treuenbrietzen einmal ganz anders. Knapp eineinhalb Jahre ist es her, als die Lauffreunde der Partnergemeinden von Amilly (Frankreich) und Nordwalde ihren Lauf über 725 Kilometer angetreten haben. „Ein Weg von Frankreich über Belgien und die Niederlande nach Nordwalde. Geprägt von nicht enden wollenden Strecken, mit langen schweißtreibenden Kilometern, bei Tag und bei Nacht, schweren Füßen, müden Beinen und dann den Glücksgefühlen, es geschafft zu haben“, heißt es in einer Mitteilung der Lauffreunde des SC Nordwalde . So einen Lauf habe es 1992 bereits schon einmal gegeben. „Es war ein wunderbares Erlebnis, mit vielen neu gewonnen Freunden, es war eine enorm große Erfahrung und es wird sehr lange dauern bis sie solch einen Lauf wieder auf sich nehmen würden“, schreiben die Lauffreunde.

Neue Idee

Nun gibt es eine neue Idee. „Wir haben da doch noch eine weitere Partnergemeinde“, hieß es. „Lasst uns doch nach Treuenbrietzen laufen.“ Und schon war sie wieder da, die Spannung, die Vorfreude. Es dauerte nicht lange, da war auch schon das erste Vorbereitungstreffen geplant.

In Windeseile landete die Idee in Treuenbrietzen, wo sie mit Begeisterung aufgenommen wurde. Und somit haben die Lauffreunde und die Northwood Runners ein neues Ziel. Einen Lauf zum Sabinchenfest nach Treuenbrietzen. Etwa 450 Kilometer Wegstreckte und rund 3000 Höhenmeter werden in Angriff genommen. Es wird ein Staffellauf sein, der sich in Etappen von acht bis 13 Kilometern aufteilt. Bei einem Durchschnittstempo von sechs Minuten pro Kilometer wird Treuenbrietzen nach zwei Tagen und zwei Nächten erreicht.

Erste Gespräche geführt

Es werden auf jeder Etappe mindestens zwei Läufer von einem vorausfahrenden Radfahrer, sowie in der Nacht von einem zusätzlichen Pkw begleitet. Die Leistungsfähigkeiten der einzelnen Läufer werde berücksichtigt, versichern die Lauffreunde.

Derzeit sind schon die ersten Gespräche mit dem Bürgermeister Michael Knape, dem Hauptorganisator des Sabinchenlaufs, Timm-Uwe Matthes, und auch dem Partnerschaftskomitee Nordwalde geführt worden, um diesen Lauf zu planen. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, benötigen die Organisatoren, Christoph Beenen, Karl-Heinz Töns und Thomas Diepenbrock, Unterstützung. Neben Läufern werden auch Betreuer und Unterstützer benötigt.

Schöne Wege

Jeder der wenigstens zehn Kilometer an einem Stück schafft, kann mitlaufen – eine, zwei, drei oder mehrere Etappen. Und wer nicht laufen mag oder kann, ist willkommen, die Begleitfahrzeuge oder Wohnmobile zu fahren oder sich um den Service zu kümmern. Auch ein Fotograf wird noch benötigt.

Am 13. Juni (Donnerstag) um 8 Uhr wird es losgehen. Unermüdlich wird das ganze Nordwalder Team in Richtung Partnergemeinde Treuenbrietzen aufbrechen. Über gut ausgebaute Strecken, schöne Wanderwege, durch Wälder und vorbei an landschaftlichen traumhaft gelegenen Seen. Am 15. Juni (Samstag) um 9.30 Uhr wollen die Nordwalder in Treuenbrietzen eintreffen, um sogleich an den Start des 17. Sabinchenlaufs zu gehen. Nach dem anschließenden Sabinchenfest, auf dem sich alle feiern lassen dürfen, wird am Sonntag die Rückreise – dann allerdings nicht mehr zu Fuß – angetreten.

Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen, sind die Organisatoren immer ansprechbar. Jeder, der dabei sein möchte, ob aktiv oder passiv, ist am 7. März (Donnerst) um 19 Uhr in die Gaststätte „Brandenburger Tor“ eingeladen, um weitere Details zu erfahren.