Felix Otte hat der Redaktion ein Bild von seinen Meisenknödeln geschickt. Die Körner darin haben in diesem Winter keinen Abnehmer gefunden, jetzt beginnen sie zu keimen. „Wo sind sie nur geblieben . . .?“, fragt sich Felix Otte. „Noch vor drei, vier Jahren war der Meisen-Nistkasten in unserem Garten immer voller Kohlmeisenbabys“, berichtet er.

Spatzen kommen zuhauf

In den vergangenen Jahren seien die Meisen immer seltener gekommen. Im Sommer 2018 habe er nur noch vereinzelt Meisen in seinem Garten entdeckt. „Im Herbst und Winter ließ sich keine Meise mehr sehen“, bedauert Otte. Das Futterhäuschen sei verwaist, und aus den Meisenknödeln sprießt das Grün. „Spatzen kommen zuhauf und baden in der Vogeltränke. Amseln sind das ganze Jahr über im Garten und werden im Winterhalbjahr mit Äpfeln gefüttert“, sagt Otte, der sich freut, dass überhaupt noch Vögel zu sehen sind.

„Es gibt noch Meisen“, ist Michael Wolters, Vorsitzender des Nabu im Kreis Steinfurt, überzeugt. In seinem Garten seien sie täglich anzutreffen, dafür hätten sich bei ihm Spatzen rar gemacht. Woran es liegt, dass sich im Garten von Felix Otte Meisen nicht mehr blicken lassen, dafür hat Wolters keine eindeutige Erklärung. „Vielleicht gibt es in der Nachbarschaft Bedingungen, die den Meisen einfach besser gefallen“, vermutet der Nabu-Vorsitzende. Insgesamt allerdings sei es tatsächlich so, dass die Zahlen der Gartenvögel rückläufig sind. Die Zählung während der „Stunde der Wintervögel“, zu der der Nabu Anfang Januar bundesweit aufgerufen hatte, bestätige das Ergebnis. Dabei wurden kreisweit acht Prozent weniger Kohlmeisen und sogar 15 Prozent weniger Blaumeisen gegenüber dem Vorjahr registriert. Trotzdem sind die Kohl- und Blaumeisen nach dem Haussperling die zweit- und dritthäufigste Vogelart in den Gärten der Region.

Vor wenigen Jahren nisteten noch Meisen im Garten von Felix Otte. Foto: Felix Otte

Weniger Insekten

„Wir meinen immer, dass sich die Vögel in ländlichen Regionen wohl fühlen“, sagt Wolters, aber das Gegenteil sei der Fall. Nur weil es grüner aussehe, sei das kein Kriterium für gute Lebensbedingungen. Vögel fänden dort immer weniger Insekten. In den vergangenen Jahren sei festzustellen, dass es einige Vogelarten vermehrt in städtische Regionen ziehe. „Der Rückgang der Vogelarten ist dramatisch“, sagt Wolters, „es wird Zeit, dass etwas passiert.“