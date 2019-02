Mit Wehmut in die allerletzte Session

Ein großer Schuss Wehmut ist auf jeden Fall dabei, aber nach 20 Jahren ist jetzt Schluss. „Man soll gehen, wenn es noch alle bedauern“, erklären die 16 Mitglieder der Showtanzgruppe „Saltare“. Am 1. März ist der letzte Auftritt der beliebten Truppe, die zahlreiche Prunksitzungen, Karnevals-Nachmittagskaffees und weitere Veranstaltungen mit ihren sportlichen Auftritten bereichert hat.

Die Vereine wissen jetzt Bescheid und bedauern den Abschied sehr. „Wir haben inzwischen alle Familie und einige wollten aussteigen. Da haben wir dann alle gemeinsam beschlossen, aufzuhören“, berichtet Sabrina Esseling , die zum Training in die Turnhalle des Familienzentrums eingeladen hatte.

Im vergangenen Jahr t traten die Tänzerinnen von „Saltare“ als „Froschkönige“ auf. Foto: Sigrid Terstegge

Ohne Trainerin

Angefangen hatte die Geschichte von „Saltare“ eigentlich als Idee einer Gruppe junger Frauen, die sich vor 20 Jahren solch einen Auftritt anschauten. „Das können wir doch auch“, waren sie sich damals einig. Die Begeisterung war da, und dann ging es los. Ideen für Auftrittsthemen wurden zusammen getragen, Choreografien entwickelt, die Musik gemeinsam ausgesucht und von einem Ehemann zusammengeschnitten. „Wir haben nie eine Trainerin gehabt oder etwas ähnliches“, berichten die Tänzerinnen. Alles ist Gemeinschaftsarbeit. „Vielleicht sind deshalb noch zahlreiche Gründungsmitglieder dabei“, vermuten sie.

„ Aber als Clique bleiben wir zusammen. Aber als Clique bleiben wir zusammen. “ Mitglieder der Tanzgruppe „Saltare“

Der Zusammenhalt in der Truppe ist einfach großartig. Immer in der Mitte des Jahres begann die Arbeit am neuen Auftrittsprogramm. „Nach Aschermittwoch haben wir eine kleine Pause gemacht und danach ging es weiter“, so die Gruppenmitglieder.

Viel Spaß bei den Auftritten

Sieben Auftritte hat „Saltare“ noch bis zum Schluss, und darin blicken sie zurück auf ihre 20 Jahre Tanz. Sie haben einen Medley der vergangenen Choreografien zusammengestellt.

Trainiert wird bis zum letzten Auftritt. Foto: Sigrid Terstege

Viel Spaß hatten sie sowohl bei den Auftritten als auch beim Training. Daher die Träne im Knopfloch. „Aber als Clique bleiben wir zusammen“, so die Frauen. Haben sie doch bisher auch noch zahlreiche Unternehmungen neben der Probenarbeit organisiert.

„Und die regelmäßigen Treffen werden weiter stattfinden“, sind sich alle Mitglieder einig. Deshalb ist der Abschied vom Tanzen nicht ganz so dramatisch. Die Freundschaft bleibt. Wie singt Trude Herr in einem Lied?: „Man geht niemals so ganz.“