Schon seit einigen Jahren erstellt die Seniorengemeinschaft der Kirchengemeinde St. Dionysius einen Veranstaltungskalender mit vielen Terminen für das neue Jahr. Auch diesmal sind wieder zahlreiche interessante Programmpunkte enthalten. Überschrieben ist das Programm mit einem Zitat von Gotthold Ephraim : „Alt macht nicht das Grau der Haare, alt macht nicht die Zahl der Jahre, alt ist, wer den Humor verliert und sich für nichts mehr interessiert.“ Von regelmäßigen Bingo- oder Spielenachmittagen bis hin zu Tagesausflügen, mehrtägigen Fahrten oder monatlichen Gottesdiensten in der Pfarrkirche ist für jeden etwas dabei.

Am 21. Februar (Donnerstag) ab 14.30 Uhr findet ein Infonachmittag im Pfarrsaal statt. Für den 24. März (Sonntag) ist um 10.30 Uhr ein integrativer Gottesdienst in der Pfarrkirche mit anschließendem Mittagessen im Augustinus-Altenzentrum geplant. Zum Kreuzweg lädt die Seniorengemeinschaft am 28. März (Donnerstag) ab 14.30 Uhr in den Wald am Franziskushaus ein. Anschließend findet ein gemeinsames Kaffeetrinken im Pfarrsaal statt. Für den 11. April (Donnerstag) ist die Frühlingsfahrt geplant. Das Ziel wird noch bekanntgegeben.

Zur Maiandacht mit Pfarrer Shaji Sebastian gemeinsam mit der Seniorengemeinschaft Ostenfelde treffen sich die Mitglieder am 9. Mai (Donnerstag) um 15 Uhr in der Pfarrkirche Nordwalde. Anschließend ist eine Begegnung im Pfarrsaal mit Kaffee und Grillen geplant. Die Sommerfahrt steht für den 13. Juni (Donnerstag) im Programm. Das Ziel steht noch nicht fest.

Die Zwei-Tages-Wallfahrt führt am 17. und 18. Juni (Montag/Dienstag) nach Banneux. Die Abfahrt ist um 5 Uhr am ZOB Nordwalde. Eine Tagesfahrt nach Hameln wird am 11. Juli (Donnerstag) angeboten. Die Abfahrt ist um 6.30 Uhr am ZOB Nordwalde.