Mit einem neuen Dirigenten startet der Frauenchor in das neue Jahr. Das wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der Sängerinnen im St.-Augustinushaus bekanntgegeben. Rafael D. Marihart aus Horstmar wird der neue Dirigent. Er leite seit Jahren einige Chöre in der Umgebung und weise somit viel Erfahrung auf, berichtet der Chor in einer Pressemitteilung. Die Sängerinnen freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Mitmachsingen

Zu Beginn der Versammlung gab es einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Zudem standen turnusmäßige Wahlen an. Dabei wurden die Erste Vorsitzende, Dorothee Schröer, sowie die Schriftführerin Mechthild Löbbert jeweils für zwei Jahre wiedergewählt, heißt es in einer Mitteilung des Chors. Klara Göcke wurde, ebenfalls für zwei Jahre zur Kassenprüferin gewählt. Die Frauen bedankten sich für das in sie gesetzte Vertrauen und gaben den Sängerinnen einen Ausblick auf das neue Jahr. Geplant sind ein Mitmachsingen im Garten des St.-Augustinushauses und ein Konzert am 9. November (Samstag) im Forum der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule. Des Weiteren wird der Chor die Adventsfeier der St.-Dionysius-Seniorengemeinschaft am 10. Dezember (Dienstag)mit ausrichten.

Radtour

Auch das fröhliche Miteinander soll nicht zu kurz kommen, daher plant der Chor eine Radtour mit anschließendem Besuch der Freilichtbühne Reckenfeld, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Proben am Mittwoch beginnen künftig schon um 18 Uhr. Die Sängerinnen würden sich über weitere Unterstützung im Chor freuen, daher sind Interessierte jederzeit gerne willkommen.