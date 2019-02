Jugendbildungsstätte ist gerettet

Wer die Arbeit der Jugendbildungsstätte unterstützen oder fördern möchte, kann dies über eine normale Mitgliedschaft oder eine Fördermitgliedschaft machen. Nähere Informationen sowie die neue Vereinssatzung und Beitrittsanträge sind in der Jubi erhältlich oder telefonisch unter 93 63 16 (Hausleitung) oder per E-Mail an info@jubinordwalde.de.