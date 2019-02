Glauben feiern mit Hits von Nena

„Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii …“ Der einstige Udo-Jürgens-Hit aus dem Jahr 1982 erklang nicht etwa auf einer 80er-Jahre-Nostalgieparty, sondern in der St. Dionysius-Kirche . Ungewöhnliche Klänge im Gotteshaus, wo sonst zur Orgel das Lob des Herrn gesungen wird. Die Katholische Landjugend-Bewegung ( KLJB ) initiierte dort erstmals eine Schlagermesse.

Eingespielt wurden Lieder von Nena , Marius Müller-Westernhagen , Dr. Alban, Reinhard Mey, Pur und anderen Vertretern populärer Musik. Die Texte wurden zum Mitsingen auf eine Leinwand projiziert.

Generationenübergreifend

„Wir waren vor zwei Jahren bei einer Schlagermesse des Bezirksvorstandes dabei, und sie hat uns gut gefallen“, sagt Justine Werner vom Nordwalder KLJB-Vorstandsteam. Auch in Altenberge erlebte die Landjugend solche Messen. Jetzt will sie dieses Event auch in St. Dionysius etablieren.

„Wir möchten etwas Neues bringen und schauen, ob das ankommt“, sagt Justine Werner. Die Schlagermesse unter dem Motto „Wir sind frei“ traf genau den Nerv des zahlreich erschienenen Publikums. Das Gotteshaus war voll, wovon sich nicht nur der KLJB-Diözesanpräses Bernd Hante, der die Messe zelebrierte, begeistert zeigte. Besonders schön: Sämtliche Generationen trafen sich dort an diesem Abend.

„ Jesus ist so frei, mit uns Wege zu gehen, die neu sind, Jesus ist so frei, mit uns Wege zu gehen, die neu sind, “ Bernd Hante

„Es erklingen heute Texte, die wir sonst nur aus geselligen und gemütlichen Runden kennen“, sagte Hante. „Wir alle möchten auch mal etwas Neues entdecken und dazu müssen wir nicht einmal nach New York oder Hawaii fahren“, so der Präses. Freiheit brauche Mut, Freiheit brauche Liebe – das wurde im Laufe des Gottesdienst deutlich. Passte der Rhythmus, so klatsche das Publikum bei mehreren Liedern mit. Die Gäste schwenkten bunte Knick­lichter, mit denen die professionelle Light-Show effektvoll ergänzt wurde. Nicht einmal die Nebelmaschine fehlte. Die gesamte Atmos­phäre glich der einer Diskothek allerdings im christlichen Kontext.

Kirche wurde an diesem Abend mal ganz anders definiert. „Jesus ist so frei, mit uns Wege zu gehen, die neu sind“, war Bernd Hante überzeugt. Und als der Reinhard-Mey-Klassiker „Über den Wolken“ ertönte sangen fast alle mit.

Lautes Klatschen

Lautes Klatschen ertönte, nachdem Hante den abschließenden Segen erteilte. Was Agnes und Karl-Heinz Hanhoss aus dem Publikum über diese besondere Messe sagten, spiegelt sicherlich einen Großteil des allgemeinen Empfinden wider: „Der Schlager-Gottesdienst war in Ordnung, er war sogar super. Ich fand Lieder- und Textauswahl gut“, betonte Hanhoss. „Ich finde es gut, dass man den jungen Leuten hier die Möglichkeit gibt, so etwas zu veranstalten“, fügte Ehefrau Agnes hinzu. Und in sozialen Netzwerken war liebevoll von einer „coolen Messe in der Glockendisco“ die Rede. Die KLJB-Vorsitzende Justine Werner freute sich ebenso über den Erfolg dieser besonderen Messe in Nordwalde.