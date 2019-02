Wissenswertes zum Trinkwasser

Die Seniorengemeinschaft Nordwalde traf sich zum Infonachmittag im Pfarrsaal der St. Dionysius Pfarrkirche. Thema des Nachmittags war die Frage: „Wo kommt eigentlich unser Wasser her?“

57 Senioren waren der Einladung des Vorstands gefolgt. Der Nachmittag begann zunächst mit Kaffee, Kuchen und Schnittchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Rolf Echelmeyer, Geschäftsführer der Stadtwerke Steinfurt, erzählte den Gästen einiges über der Wasser. Das Wasserwerk Ahlintel versorge Nordwalde mit Wasser, Wasser das eigentlich aus Nordwalde stammt, denn einer der Brunnen des Wasserwerks liegt in der Gemeinde bei Landwirt Voß Stemping.

Rohrleitungsnetze

Rund 120 Liter von dem kostbaren Nass verbraucht jeder täglich. Davon werden drei bis fünf Liter getrunken, der Rest geht in die Toilettenspülung, wird zum Duschen verwendet, zum Blumen gießen oder zum Kochen verwendet, berichtete Echelmeyer. Der Stadtwerke-Geschäftsführer bat darum, mit der Ressource Trinkwasser sorgfältig umzugehen.

Probleme bereiten die hohen Nitratwerte durch intensive Landwirtschaft. Festgelegte Zeiten für das Ausbringen der Gülle durch Schleppschläuche oder das direkte Einbringen seien erforderlich und würden streng kontrolliert, erklärte der Experte weiter.

Echelmeyer erklärte weiter, dass es zwei Rohrleitungsnetze für Wasser in Nordwalde gebe. Dazu gehören Rohre mit 30 Zentimetern Durchmesser, die gewährleisten, dass an jedem Hydranten 48 000 Liter Wasser pro Stunde zur Verfügung stehen wenn es brennt und die Feuerwehr ausrückt. Härtegrade vom Wasser, Fracking und Wasserschutz waren weitere Themen, worüber Echelmeyer viel zu berichten hatte, heißt es in der Mitteilung der Seniorengemeinschaft.

Weitere Termine

Die nächste Veranstaltung der Seniorengemeinschaft ist der Gang des Kreuzweges im Wald bei den Franziskanerschwestern am 28. März (Donnerstag) um 14.30 Uhr zur Vorbereitung auf das Osterfest.

Die Frühlingsfahrt am 11. April (Donnerstag) geht nicht wie geplant in den Ostergarten nach Schöppingen. Stattdessen geht die Fahrt gemeinsam mit Pfarrer Udo Diepenbrock nach Gescher zum Glockenmuseum. Näheres wird noch bekanntgegeben.