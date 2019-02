Werbung für närrischen Spaß

Wenn Frau Antje die Milka-Kuh trifft, sich Klementine aus der Waschmittelwerbung und Käpt‘n Iglo dazu gesellen, der Fuchs aus der Bausparkassenwerbung mit am Tisch sitzt und dann auch noch der politisch eigentlich unkorrekte „Sarotti-Mohr“ zu Gast ist, dann feiern die Landfrauen Weiberfastnacht . Die Party im Haus Drüen stand diesmal unter dem Motto „Alles rund um die Werbung“, und dafür hatten die Frauen besonders viel Fantasie an den Tag gelegt.

Plakate

Foto: Marion Fenner

So feierten Uhu-Tuben und Schokolinsen, Marmeladengläser, Teebeutel, Zahnpasta und Parfüm-Flaschen gemeinsam. Auch bei der Dekoration bestand alles aus Werbung. Maisdosen dienten als Kerzenständer, Bierflaschen als Vasen. Aus Plastikflaschen und Werbeflyern hatten die Organisatoren Girlanden gebastelt, an den Wänden hingen Plakate für Werbung aller Art. Und auf der Bühne stand ein großer Rasierapparat einer bekannten Marke.

„Remondis hat schon bei uns nachgefragt, warum die gelben Säcke in dieser Woche so leer waren“, sagte Ilse Otte mit einem Augenzwinkern. „Ich habe gesagt, dass die Landfrauen erst einmal Karneval feiern, in der kommenden Woche sind die Säcke wieder voll.“

Frühstücksbuffet

Foto: Marion Fenner

Der Morgen begann mit einem üppigen Frühstücksbuffet, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war. Selbst gebackenes Brot gehörte ebenso dazu wie liebevoll geschnibbeltes Gemüse. So gestärkt konnte die eigentliche Party beginnen. Zum Auftakt gab es eine „Bowlen-Parade“, mit einem Einmarsch einiger Frauen, von denen jede eine Schüssel mit dem fruchtigen und prickelnden Getränk für jeden Tisch hereinbrachte. Bernd Schmidt, der einzige Mann, der zu dieser Feier eingeladen war und der für die musikalische Unterhaltung sorgte, spielte anschließend passend dazu Schunkelmusik. Die Stimmung war schnell auf dem Höhepunkt.

Tolles Programm

Foto: Marion Fenner

Natürlich gab es auch ein närrisches Programm mit lustigen plattdeutschen Sketchen und Tanzeinlagen, das von Mitgliedern aus eigenen Reihen gestaltet wurde. So erfuhren die Gäste, welche Themen bei einer Eheberatung angesprochen werden und auch was eine „Rüb“ ist – nämlich eine Reha-Übergangs-Begleitung – mit der sich viel erleben lässt. Auch ein jeckes Quiz gab es, ebenso wie den Auftritt einer älteren Dame, die sich mit der Werbung auseinandersetzte. Zum Abschluss gab es noch einen Auftritt der beliebten Tanzgruppe „Saltare“, die nach dieser Session Abschied von der Bühne nimmt.