Damit der Strom im Fluss bleibt

Bis der Strom in der heimischen Steckdose ankommt, hat er zumeist einen weiten Weg hinter sich. Erst fließt er durch lange, 240 Quadratmillimeter dicke und isolierte, Kabel, weiter geht es durch Spulen in Transformatoren am Umspannwerk und dort auch noch durch kleine Schränke, danach durch dünnere Kabel, wieder durch kleinere Transformatoren bis in den Haushalt. Tatsächlich steckt eine Menge Technik mit viel physikalischem Know-how dahinter, bis zu Hause die Glühbirne leuchtet.

Die Westnetz GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Innogy SE , betreibt das Stromnetz in Nordwalde und sorgt dafür, dass der Strom immer fließt – egal bei welchem Anbieter der Kunde seinen Strom bezahlt. Eine der wichtigsten physikalischen Grundvoraussetzungen eines funktionierende Netzes ist, dass die Energie im Fluss bleibt, erklärt Matthias Forsmann von Westnetz. Ein weiterer Grundsatz ist, dass das Netz immer geschlossen sein muss.

Wenig Energieverlust

3,2 Millionen Euro hat die Westnetz in das neue Umspannwerk im Industriegebiet „An den Bahngleisen“ investiert. „Wir arbeiten dort mit dem modernsten Standard“, sagt Marius Stimmer , der den Neubau mit geplant hat. Mit einer Spannung von 30 000 Volt wird der Strom von den Produzenten angeliefert. Isoliert werden die Kabel in den Schaltschränken übrigens mit SF6-Gas – eine platzsparende Lösung.

Foto: Marion Fenner

In Nordwalde produzieren Windräder, Biogasanlagen und zahlreiche Photovoltaikanlagen Strom. „Im Jahr 2017 sind 33 527 418 Kilowattstunden aus erneuerbaren Energiegen eingespeist worden“, erklärt Westnetz-Pressesprecherin Ingrid Mee­ring. Damit aber wirklich immer Strom vorhanden ist, muss zusätzlich Energie aus herkömmlichen Kraftwerken dazukommen. Der Strom mit der hohen Spannung wird in den großen Transformatoren auf dem Gelände mit möglichst wenig Energieverlust auf 10 000 Volt umgespannt und kann so das Werk wieder verlassen. In kleinen Ortsnetzstation wird er noch einmal auf 400 Volt umgespannt, sozusagen auf haushaltsübliche Mengen. Eine zu hohe Spannung wäre für alle Haushaltsgeräte das Aus. Geliefert werden kann allerdings auch Strom mit hoher Spannung, den einige Betriebe im Gewerbegebiet für ihre Maschinen benötigen.

Gleich zwei Transformatoren stehen auf dem Gelände des Umspannwerkes. Jeder wiegt rund 45 Tonnen. „Die stehen unter Hochspannung“, erklärt Marius Stiller. Zwei sind es allein aus Sicherheitsgründen, falls einer mal den Dienst versagt. Das sei zwar unwahrscheinlich, weil diese Geräte in der Regel eine lange Lebensdauer hätten, versichert Forsmann. Aber damit im Falle eines Falles nicht plötzlich die gesamte Gemeinde im Dunkeln steht und Betriebe stillstehen, steht das Zweitgerät mit zur Verfügung.

Foto: Marion Fenner

Eine weitere Sicherheit sind Batterien, die bei einem Stromausfall dafür sorgen, dass das Umspannwerk weiter funktioniert und die Schaltschränke, in denen der Strom ankommt und aus denen er auch wieder herausfließt, weiter überwacht werden. Überwacht wird die gesamte Umspannanlage digital von der Zentrale aus Arnsberg. Betreten muss die Anlage eigentlich nur Klaus Grote-Westrich, der bei Bedarf einige Leitungen vom Netz nehmen kann. Martin Strotbaum kümmert sich um das Kabel- und Leitungsnetz in der Gemeinde.

Energiewende

„Die Energiewende ist derzeit nur mit hohen Subventionen zu finanzieren“, sagt Forsmann. Dennoch hält er es für wichtig, dass sie kommt und dafür mit allen Beteiligten zusammengearbeitet wird. „Wichtig ist es, effektive Speichermedien für Strom zu entwickeln.“ Dann müsse der Strom nicht immer nur dann produziert werden, wenn er tatsächlich gebraucht wird.