„Es gibt noch viele offene Fragen“

„Ich bin überwältigt, wie viel positive Resonanz ich auf unser geplantes Bürgerbegehren erhalten habe“, sagt Lisa Oldhues . Die seit 19 Jahren in Nordwalde lebende Künstlerin sammelt mit einem kleinen Team derzeit Unterschriften, um so die Entscheidung für den Neubau des Bürgerzentrums noch einmal zurückzunehmen und das Thema neu auf die Tagesordnung zu setzen.

Steuererhöhungen

„Ich bin gar nicht gegen einen Neubau“, versichert Lisa Oldhues. „Ich will auch nicht, dass die Verwaltungsmitarbeiter in einer Schimmelbude sitzen müssen.“ Nach ihrer Ansicht ist der geplante Neubau aber viel zu groß, außerdem befürchtet sie, dass die Gemeinde die Kosten dafür nicht ohne Steuererhöhungen in den kommenden Jahren tragen kann. Zudem hält Lisa Oldhues den geplanten Bürgersaal für überflüssig. „Dafür gibt es genug Räume in Gaststätten und der Jugendbildungsstätte.“

„Es haben schon viele Bürger die Listen unterschrieben“, berichtet die Initiatorin der Aktion, die auch viel Gegenwind, vor allem in den sozialen Medien erfährt. Dennoch will Lisa Oldhues mit ihrem Team weiter kämpfen.

„Es gibt wirklich viele Menschen in unserem Ort, die sich mit der Entscheidung für das Bürgerzentrum einfach nicht anfreunden können. Wir wollen unsere Argumente noch einmal bei einem Informationsabend am Montag (11. März) ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der evangelischen Jugendbildungsstätte, Bispingallee 15, vorstellen.“

Im Jahr 2015 habe Bürgermeisterin Sonja Schemmann gesagt, dass die Kosten bei einem Neubau ein entscheidendes Kriterium für einen Neubau sein sollen. Damals sei laut Lisa Oldhues die Rede von 3,782 Millionen Euro gewesen. „Jetzt sind wir bei 8,9 Millionen Euro und das für einen Ort, der sich in der Haushaltssicherung befindet.“

Parkplatzsituation

Lisa Oldues will außerdem sichergestellt haben, dass ein Neubau ausreichend instand gehalten wird und nicht in einigen Jahren ein derartiger Sanierungsstau wie bei dem jetzigen Rathaus vorliegt. Außerdem fehlen ihr Lösungen zur Parkplatzsituation. „Es gibt noch viele offene Fragen, die wir in der Infoveranstaltung, bei auch noch Unterschriften abgegeben werden können, gemeinsam ansprechen wollen“, sagt Oldhues. „Das ganze Konzept für den geplanten Neubau hat für mich weder Hand noch Fuß.“