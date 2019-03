„Ein Hobby ist eine Freizeitbeschäftigung, die der Ausübende freiwillig und regelmäßig betreibt, die dem eigenen Vergnügen oder der Entspannung dient und zum eigenen Selbstbild beiträgt, also einen Teil seiner Identität darstellt“, heißt es in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Das Wort „Hobby“ ist danach vom englischen hobby horse abgeleitet, das mit Steckenpferd übersetzt wird. Das hölzerne Steckenpferd trage seinen Reiter nirgendwohin, weil es in den Händen gehalten wird, entsprechend erwirtschafte das Hobby kein Einkommen und ist kein Beruf.

Siebte Auflage

Hobby ist also etwas, was aus reinem Spaß betrieben wird. Und wie vielfältig Hobbys sind, ist alle drei Jahre bei der Hobbybörse am Bispinghof zu sehen. Die nächste und damit siebte Hobbybörse findet am 11. und 12 Mai (Samstag und Sonntag) statt. Dort präsentieren Bürger aus Nordwalde ihre Hobbys. Und das fassen die beiden Organisatorinnen der Hobbybörse, Doris Böckenfeld und Anke Keukenbrink , durchaus weit auf.

Jedes Hobby ist den beiden Frauen willkommen. Hobby ist dabei keineswegs auf kreative Tätigkeiten beschränkt, auch wenn die zumeist einen großen Raum einnehmen. „Wir erwarten einen Marathonläufer, der berichtet, wie faszinierend sein Sport ist, was er dabei erlebt und wie viele Städte er gesehen hat“, erklärt Anke Keukenbrink.

Eine Frau, die mit Pferden arbeitet habe sich ebenso angemeldet wie jemand, der sich dem Hundesport verschrieben hat. Nicht zum ersten Mal wird ein Mann aus Nordwalde dabei sein, der sich in seiner Freizeit der Modelleisenbahnen und der liebevollen Gestaltung seiner Anlagen widmet.

Cafeteria

Insgesamt werden 40 Aussteller mit von der Partie sein, freut sich Anke Keukenbrink auf eine große Resonanz. Zum ersten Mal habe sich eine Malschule angekündigt, die ihre Arbeiten ausstellen wird. Anke Keukenbrink und Doris Böckenfeld beschränken sich nicht nur auf die Organisation der Hobbybörse – auch eine Leidenschaft, die in gewisser Weise zum Hobby geworden ist – die beiden Frauen stellen ihre Tonarbeiten aus, denen sie sich in ihrer Freizeit widmen. Neben Töpferarbeiten und Bildern werden auch Klöpplerinnen, Weidenflechter, Buchbinder , Drechsler und viele andere kreative Teilnehmer zeigen, womit sie sich in ihrer Freizeit gerne beschäftigen. In Nordwalde wird außerdem genäht, gestickt und gehäkelt, andere backen und wollen die Besucher somit kulinarisch verwöhnen. Im Gemeindesaal der evangelischen Kirche wird es eine große Cafeteria geben, zu der der Förderverein Bispinghof einlädt. Der Erlös der Hobbybörse kommt der Bürgerstiftung zugute.