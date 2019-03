„Gefühlt ist in den ersten 30 Minuten der halbe Ort hier gewesen“, sagt Markus Wende vom Schadstoffmobil, das am Donnerstag in Nordwalde Station machte. „Es ist unglaublich, was hier los ist.“ Tatsächlich gab es am Busbahnhof einen kleinen Stau. Zahlreiche Bürger hatten ganz offensichtlich ihren Keller oder die Garage aufgeräumt und dabei Dinge gefunden, die nicht in den normalen Müll gehören.

Spezielle Behälter

Leere, aber auch fast noch volle Farbeimer, Lackdosen, Dünger, Mittel zur Schädlingsbekämpfung, Feuerlöscher, Leuchtstoffröhren, Batterien, Medikamente und vieles mehr hatten die Menschen dabei. Markus Wende, Wilhelm Wiebe und Dirk Heimann nahmen den Abfall an und sortierten alles in die dafür vorgesehenen, sicher zu verschließenden Behälter ein. Gleich mit zwei Lkw waren die Mitarbeiter der Firma RZR in Herten vor Ort. Ruckzuck waren die auch gut gefüllt. „Wenn wir voll sind, dürfen wir nichts mehr annehmen“, sagte Wende.

Der Ansturm riss kaum ab. Immer wieder kamen Bürger, die noch etwas abzugeben hatte. Es sei schön zu sehen, wie umweltbewusst die Nordwalder seien, sagte Wende. Diese Dinge gehörten einfach nicht in den Hausmüll und müssten fachgerecht entsorgt werden.

Ein Bürger hatte ein kleines Röhrchen mit Tabletten dabei. „Das ist etwas sehr Gefährliches“, stellte Dirk Heimann fest. „Das wird als ,Wühlmauskiller‘ eingesetzt, und entwickelt in Verbindung mit Wasser schnell sehr giftige Dämpfe.“

Chemische Kenntnisse

Die Mitarbeiter des Schadstoffmobils haben umfassende chemische Kenntnisse. Sie wissen, welche Stoffe wie reagieren, was die Zeichen auf den Verpackungen bedeuten und damit auch, wie „Wühlmauskiller“ sicher zu entsorgen ist.