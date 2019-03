Bereits am Freitag ist auf der B 54 zwischen Nordwalde und Wilmsberg ein Lkw-Fahrer verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam abseits der Fahrbahn zum stehen, der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Samstagmorgen rückt eine Fachfirma an, die den Lkw mit schwerem Gerät bergen wird, heißt es von der Polizei. Für die Bergungsmaßnahmen muss die B 54 in der Zeit von 8 bis 10.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet, teilt die Polizei mit.