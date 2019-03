Werner Dirksen übernimmt den Vorsitz

Wie das berühmte Semmelbacken liefen am Freitag die Vorstandswahlen bei der Jahresversammlung des Heimatvereins. Dank guter Vorarbeit waren alle Tagesordnungspunkte in einer knappen Stunde abgearbeitet. Schließlich war der Saal in der Gaststätte Rhodos mit 130 Personen gut gefüllt , da der Film „Eises Kälte“ nach dem Krimi des Nordwalders Klaus Kormann unter Regie von Roland Busch, im Anschluss an die Versammlung gezeigt wurde.

Zuvor allerdings wurde Werner Dirksen neuer erster Vorsitzender des Heimatvereins. Er wurde von der Versammlung einstimmig und mit viel Beifall gewählt. Nach sieben Jahren stellte sich Klaus Iker nicht mehr zur Wahl. „Mein Dank geht an den Vorstand und alle Mitglieder“, betonte Iker in seinen Abschiedsworten. Das schönste Geschenk sei ihm bereits bei der letzten Vorstandsrunde gemacht worden, als er gesehen habe, dass es einen Nachfolger geben wird. „Es geht gut weiter hier“, freute sich Iker. Und außerdem gebe es da ja eine gemeinsame Bekannte – die Kräuterfrau, bei der man sich immer treffen könne.

421 Mitglieder

Da Dirksen bereits zweiter Vorsitzender war, musste dieser jetzt ebenfalls neu gewählt werden. Hier bestätigte die Versammlung ebenfalls einstimmig Egon Wiening. Für ihn rückte in der Rad- und Wandergruppe Hubert Laukötter nach. Auch der Posten des Schriftführers musste neu besetzt werden, da Brigitte Kannenbrock aufhörte. Neuer Schriftführer nach einstimmigem Votum der Mitglieder ist Helmut Schoo.

Der neue Vorsitzende Dirksen berichtete aus den verschiedenen Fachbereichen des Heimatvereins, der momentan 421 Mitglieder hat. Äußerst erfolgreich war der Kiepenkerlchor unterwegs gewesen. Zahlreiche Konzerte auch in weiterem Umkreis hatten die Kiepenkerle gestaltet.

Im Bereich Platt und Brauchtum wies Dirksen auf die beliebte Lambertifeier hin, die jedes Jahr bei den Franziskusschwestern stattfindet. „Die Ausstellung des Hofbuches auf dem Bispinghof war ebenfalls ein Erfolg“, bekräftigte Dirksen. Das Fotoarchiv beheimate inzwischen 40 000 digital erfasste Bilder. Im Radio gibt es jeden ersten Sonntag im Monat die plattdeutsche Sendung „Knabbelkümken“.

Kulturfahrten

Auch die Kulturfahrten sind immer ein Erfolg. So ging es im vergangenen Jahr etwa zum Tegernsee, zum Weihnachtsmarkt nach Bremen oder zur Krippenausstellung nach Münster-Kinderhaus.

An Programm stehen schon einige Termine fest. Nächstes Wochenende (Samstag, 9 Uhr, Bauhof) wird jedenfalls wieder Nordwalde vom Müll befreit. Als neue Aktion gibt es am 13. Juni auf dem Hof Reckfort ein offenes Singen auch für Nichtmitglieder des Heimatvereins. Das ausführliche Jahresprogramm steht auf der Homepage des Heimatvereins http://www.heimatverein-nordwalde.de.