„Wir werden weiter kämpfen“

Die Pläne für das neue Bürgerzentrum bleiben umstritten. Die Gegner des Vorhabens wollen weiter kämpfen. Das wurde bei der Informationsveranstaltung, zu der die Initiatorin der geplanten Bürgerbegehrens, Lisa Oldhues , am Montagabend in die Jugendbildungsstätte eingeladen hatte, deutlich. Rund 70 Gäste waren gekommen, unter ihnen auch Befürworter des Neubaus.

Turbulenzen

Nach anfänglichen Turbulenzen, weil ein Mann das Wort schon vor der Begrüßung an sich reißen wollte, wurde allerdings doch überwiegend sachlich diskutiert. Lisa Oldhues erläuterte den Teilnehmern des Infoabends die Argumente, die aus ihrer Sicht gegen das in der jetzigen Form geplante Bürgerzentrum sprechen. Vor allem bereiten ihr – ebenso wie ihren Mitstreitern – die hohen Kosten Sorgen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir inklusive aller Nebenkosten die Zehn-Millionen-Euro-Grenze erreichen.“ Außerdem führen die Gegner des Bürgerzentrums die Größe des Neubaus an. „2000 Quadratmeter brauchen wir nicht, und das schon gar nicht für diesen Preis. Das steht in keiner Relation zu den Verhältnissen in Nordwalde“, betonte Lisa Oldhues. Ihrer Ansicht gibt es für Bürger, Gruppen und Vereine genügend Räume, in denen sie sich treffen könnten und dafür nicht einen Bürgersaal benötigten.

„ Ich hätte mir einen Architektenwettbewerb gewünscht. Ich hätte mir einen Architektenwettbewerb gewünscht. “ Lisa Oldhues

Lisa Oldhues Foto: Marion Fenner

„Ich hätte mir einen Architektenwettbewerb gewünscht“, sagte Lisa Olshues. Und, dass die Bürger mehr Mitspracherechte gehabt hätten. Das vom Rat gewählte Vergabeverfahren ermögliche so ein Vorgehen nicht“, erklärte Claus Ufermann von der Gemeindeverwaltung, der auch zu dem Infoabend gekommen war. Er erläuterte noch einmal das Verfahren, mit dem es zu der jetzt getroffenen Entscheidung gekommen war. Es habe Workshops gegeben, bei dem Bürger, Verwaltungsmitarbeiter und auch Vertreter der Politik ihre Wünsche an den Neubau äußern konnten. Danach seien die Vorgaben an den Neubau festgelegt worden. Das weitere Vorgehen habe dann, wie Ufermann betonte, ein „hochkarätiges Expertenteam“ geleitet. Dessen Entscheidung sei dem Rat zur Abstimmung vorgelegt worden.

Umzugs- und Unterbringungskosten

Von den hohen Kosten seien die Ratsmitglieder, ebenso wie von der hohen Quadratmeterzahl allerdings überrascht worden, sagte Dr. Rudolf-Josef Fischer, der für die UWG ein Ratsmandat innehat. „Zum Schluss durften wir nur noch ja oder nein sagen, Änderungswünsche waren nicht mehr zulässig.“

Ufermann erklärte, dass die jetzt veranschlagte Summe von 8,1 Millionen Euro, auch den vorübergehenden Umzug der Verwaltung in die Container und den Abriss des alten Gebäudes beinhalte. Außerdem seien gut drei Millionen Euro Fördergelder für das Bürgerzentrum eingeplant. Für Lisa Oldhues, die nach eigenem Bekunden schon sehr viele Unterschriften gegen das Bauprojekt gesammelt hat, ist das Vorhaben dennoch zu teuer. Zudem sei die Gemeinde in Sachen Nutzung des Bürgerzentrums auf 20 Jahre festgelegt. Eine Umwidmung oder ein Umbau seien damit ausgeschlossen. Lisa Oldhues stellte noch einmal klar, dass diejenigen, die das Bürgerbegehren befürworten, nicht gegen den Neubau eines Rathauses seien, nur eben nicht in der Größe mit den Bau- und entsprechenden Folgekosten. Deshalb befürchtet sie auch eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern.

Barrierefrei

Ufermann erklärte, dass der Neubau barrierefrei geplant sei und deshalb auch ein erhöhter Bedarf für Verkehrsflächen vorgesehen werden müsse. Wenn das Vorhaben jetzt gestoppt werde, so Ufermann weiter, müsste das Gebäude neu geplant und ausgeschrieben werden, das bedeute eine Verzögerung um Jahre mit entsprechenden Kosten. Im alten Rathaus könnten die Mitarbeiter nicht weiter bleiben, das sei unzumutbar.

„Wir wollen, dass die jetzt getroffene Entscheidung in Sachen Kosten und Größe auf jeden Fall noch einmal gründlich überprüft wird“, sagte Lisa Oldhues abschließend. „Deshalb sammeln wir weiterhin Unterschriften.“