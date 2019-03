Ob bei der Vergabe der Aufträge für den Neubau des Nordwalder Rathauses alles korrekt läuft, wird jetzt von höchster Stelle geprüft. Wie die Bezirksregierung auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, ist bei der Vergabekammer Westfalen ein sogenanntes Nachprüfungsverfahren in dieser Sache anhängig.

Wie Christiane Klein als Sprecherin der Behörde erläuterte, wird die Stelle untersuchen, „ob die Abwicklung des Vergabeverfahrens den rechtlichen Voraussetzungen entspricht und ob Unternehmen benachteiligt wurden“. Über den Inhalt des laufenden Verfahrens mache die Bezirksregierung keine Angaben. Eine Entscheidung der Kammer werde im Mai erwartet „und im Nachgang anonymisiert veröffentlicht“.

Die Kammer wird nur auf Antrag tätig, teilt die Bezirksregierung weiterhin mit. In der Regel werde der von Firmen gestellt, die sich bei der Vergabe von Aufträgen benachteiligt fühlen. Die Kosten so eines Verfahrens sind von der unterlegenen Partei zu übernehmen, so die Bezirksregierung.