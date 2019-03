19 Schülerinnen aus Nordwaldes französischer Partnergemeinde Amilly sind derzeit zu Gast an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule. Bürgermeisterin Sonja Schemmann empfing die Jugendlichen und ihre Lehrerinnen Catherine Levoeuf und Martine Lebert sowie eine Abordnung der KvG-Schüler im Sitzungssaal des Rathauses. Für jeden gab es als kleines Gastgeschenk eine Tasche mit dem Nordwalder Logo und die Broschüre über die Gemeinde, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Grußworte

„In diesem Jahr gibt es zwei weitere Treffen. Beim Europafest werde ich euch persönlich in Amilly besuche. Und das Jugendcamp in Nordwalde wird auch sehr spannend“, versprach Sonja Schemmann. Stellvertretend für den Partnerschaftsverein sprach Sabine Pelken Grußworte und überreichte kleine Schoko-Osterhasen.

„Das Besondere ist, dass sich die Schülerinnen vier Mal in einem Jahr besuchen“, erläuterte Lehrerin Uta Stoll-Ludwig, die den Austausch betreut. Außer beim Rückbesuch in Amilly finden auch Berufspraktika in beiden Ländern statt.

Abschlussparty

Neben dem Aufenthalt in den Gastfamilien und der Teilnahme am Unterricht der achten Jahrgänge, stehen Ausflüge auf dem Programm. Dazu gehören eine Stadtbesichtigung in Münster und der Besuch der Schäferei Reckfort. Zudem wurde das Schokoladenmuseum in Köln besucht. Eine Abschlussparty der achten Schuljahrgänge rundet den Gastbesuch ab.