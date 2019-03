Am Montag war dort in den frühen Abendstunden ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und in die Bankette gefahren. Die B54 war in Richtung Gronau komplett gesperrt, in Richtung Münster aber einspurig befahrbar. Es bildeten sich lange Staus. Inzwischen fließt der Verlehr aber wieder.