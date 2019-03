„Bewegung ist immer gut“, empfiehlt Martha Lebbing . Sie muss es wissen, denn am Freitag feierte sie ihren 90. Geburtstag. Um in Bewegung zu bleiben, ist sie früher gerne auch mit dem Rad gefahren.

Die Nordwalderin wohnt seit einigen Jahren im Augustinushaus und geht tagsüber in das zugehörige Haus Chiara. Dort besuchte sie der stellvertretende Bürgermeister Heinz Bölscher und brachte den Gruß der Gemeinde sowie einen bunten Blumenstrauß mit.

Akkordeonspieler

Zahlreiche Glückwünsche gab es ebenfalls von den anderen Gästen in der Tagespflegeeinrichtung. Dazu kamen noch am Nachmittag Geschwister der Jubilarin und ein Neffe. Der hatte dann nicht nur für den Kuchen zum Geburtstagskaffee gesorgt, sondern auch für die musikalische Unterhaltung. Ein Akkordeonspieler trat live auf. Da konnte Martha Lebbing dann die Lieder mitsingen. Das macht sie besonders gerne und weiß fast alle Texte auswendig.

Handarbeiten

Zu ihren Hobbys gehörte auf jeden Fall Handarbeiten aller Art. „Dann bin ich auch gerne zu Veranstaltungen der Frauengemeinschaft gegangen“, erzählte sie. Heute macht sie im Haus Chiara noch alles mit, was dort angeboten wird. An ihrem Ehrentag jedenfalls wurde sie von allen Besuchern gebührend gefeiert.

Die Jubilarin hat, wie so viele in Nordwalde, früher bei der Firma Fraling auf dem Lager gearbeitet. Dort brauchte man im wahrsten Sinne des Wortes Standvermögen an den Packtischen. „Das konnten nicht alle“, erinnerte sie sich.