Ein beschädigtes Kabel hat am Donnerstagmittag für einen größeren Stromausfall im Ortskern gesorgt. Von circa 12.30 bis 14.16 Uhr hatten zahlreiche Haushalte keinen Strom. Auslöser dafür waren Tiefbauarbeiten in der Nähe der alten Umspannanlage am Sieverts Kamp gegenüber des neuen Baugebiets. Ein Bagger hatte in ein 10 000-Volt-Kabel gegriffen.

„Es waren acht Umspannstationen betroffen“, sagte Ingrid Meering von Westnetz. Die Netzleitstelle in Arnsberg schaltete den Strom auf ein anderes Kabel um. Nach und nach wurde dadurch die elektrische Versorgung der Haushalte im Ortskern wieder hergestellt.

Auch im Scheddebrock fällt der Strom aus

Dafür fiel kurze Zeit später der Strom im Scheddebrock aus. Etwa 20 Haushalte sind aktuell davon noch betroffen. Seit circa 14.30 Uhr haben sie keinen Strom mehr. Die Westnetz-Mitarbeiter arbeiten daran, die Störung zu beheben. Wie lange das dauert, ist noch unklar. „Es sind vier Stationen im Scheddebrock betroffen“, sagte Meering. „Das war wahrscheinlich eine Reaktion auf die erste Störung.“ Ursache ist vermutlich eine Überspannung an einem Gittermast nach dem ersten Stromausfall.