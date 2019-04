Keine Bürgerbefragung zum Neubau

Die Gemeinde führt keine anonyme Bürgerbefragung zur Finanzierungsfrage des geplanten Bürgerzentrums durch. Das hat der Rat in seiner Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen. Die UWG-Fraktion hatte beantragt, die Befragung stattfinden zu lassen. Neben den drei Ratsmitgliedern der Unabhängigen Wählergemeinschaft votierten lediglich die beiden Ratsherren der Grünen dafür. Die große Mehrheit lehnte ab.

„Ich finde den Vorschlag, solch eine Befragung durchzuführen, sehr charmant“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rhein. Dass er dennoch nicht dafür stimmte, hatte vor allem zwei Gründe: „Für eine solche Umfrage muss eine Frage gefunden werden, die so formuliert ist, dass sie sich neutral verhält.“ Tendenzielle Fragestellungen, etwa ob einem der Neubau zu teuer erscheine, gingen nicht.

Rat muss Ergebnis umsetzen können

Das nächste Problem, das sich für Rhein offenbarte: Die Frage müsse so gestellt sein, dass der Rat anschließend mit dem Ergebnis auch etwas anfangen könne. Seine Fraktionskollegin Annette Bösert äußerte darüber ebenfalls Bedenken. Was gefordert werde, könne gar nicht mehr umgesetzt werden. Die anonyme Bürgerbefragung, die die UWG beantragt hatte, sollte folgende Aufforderung enthalten: „Der Rat soll die Gemeindeverwaltung beauftragen, neu zu verhandeln, um die Baukosten des geplanten Bürgerzentrums zu senken.“

„ Es geht hier darum, eine Meinung zu eruieren. Es geht hier darum, eine Meinung zu eruieren. “ Dr. Rudolf Fischer

Er verstehe nicht, warum kein Bürgerbegehren in Angriff genommen werde, sagte Hans-Ulrich Rhein: „Das hat den Vorteil, das präzise formuliert ist, was der Zweck ist.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Tobias Elshoff zielte in die gleiche Richtung: „Der saubere Weg wäre ein Bürgerbegehren. Man kann anderer Meinung sein als der Rat. Dafür sieht der Gesetzgeber solche Wege vor.“

Bürgerbegehren sei teurer und mehr Arbeit für die Verwaltung

Die hohen Hürden eines Bürgerbegehrens gab Hedwig Schulze Wettendorf (UWG) zu Bedenken. Ludwig Reichert , Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft, ergänzte, ein Bürgerbegehren sei teurer als die Befragung und mit mehr Arbeit für die Verwaltung verbunden. Pro wahlberechtigten Bürger müssten 1,20 Euro für die Befragung ausgegeben werden, hatte Dr. Rudolf Fischer (UWG) vorgerechnet. Er orientierte sich an Erfahrungswerten anderer Kommunen, die er im Internet gefunden hatte. Bei etwa 8000 wahlberechtigten Nordwaldern könne von Kosten von rund 10 000 Euro ausgegangen werden.

Seine Fraktion werde den Antrag der UWG unterstützen, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Klaus Kormann: „Wir haben ja keinen Hehl daraus gemacht, dass wir Bedenken gegen den Rathausneubau haben.“

Die Unterschriftensammlung von Lisa Oldhues hatte die UWG zum Anlass genommen, um die Bürgerbefragung zu beantragen. Es drehe sich um den Bürgerwillen, sagte Fischer: „Es geht hier darum, eine Meinung zu eruieren.“ Reichert erklärte: „Wenn die Bürger sagen, wir wollen das Bürgerzentrum, schließen wir uns gerne an.“