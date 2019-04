Die Meldung, die die Nordwalder Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag erreicht, klingt dramatisch: In der Löttken­straße in Nordwalde soll Schlamm 30 bis 50 Kinder unter sich begraben haben. Aber wie glaubwürdig ist das? Eine Schlammlawine, die um 2.49 Uhr so viele Kinder begräbt?