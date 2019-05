Täter gelangen fast an 40 000 Euro

Aufmerksame Kreissparkassen-Mitarbeiter haben in der vergangenen Woche einen Enkeltrick-Betrug verhindert. Eine ältere Frau aus Nordwalde hatte am Serviceschalter 40 000 Euro von ihrem Konto abheben wollen. Das ließ die Mitarbeiter des Beratungscenters aufhorchen. Eine angebliche Verwandte hatte bei der älteren Frau angerufen und behauptet, sie sei in Geldnot.

Kurze Zeit später sei ein Taxi, das nicht von der Nordwalderin bestellt worden war, vorgefahren und habe sie zum Beratungscenter gefahren. So schilderte Thorsten Laumann , Pressesprecher der Kreissparkasse Steinfurt, die Situation: „All diese Umstände kamen unserer Kollegin Sarah Kohl , die das Beratungscenter leitet, sehr seltsam vor.“

Angestellte werden geschult

In solchen Fällen sei es von Vorteil, dass die Mitarbeiter ihre Kunden in der Regel kennen würden und nicht alles anonym ablaufe. „Wenn jemand, der nicht öfters eine hohe Summe abhebt, das auf einmal machen will, gehen die Alarmglocken an“, sagte Laumann. Die Angestellten werden für solche Fälle geschult und auf neue Maschen hingewiesen. Wenn Kunden plötzlich eine große Summe abheben wollen, würden die Mitarbeiter versuchen, sie zu warnen, sagte Laumann: „Natürlich sind das alles selbstständige Personen, aber man versucht, zu hinterfragen.“

Im aktuellen Fall bestätigte sich Sarah Kohls Ahnung. Sie hielt die Auszahlung zurück und rief den Sohn der Kundin an. „Daraufhin klärte sich glücklicherweise schnell auf, dass es sich hier um den bekannten Enkeltrick handelte“, erklärte Laumann. „Mit Blick auf das ‚angebliche Taxi‘ allerdings um eine ziemlich spezielle und ausgetrickste Variante.“ Dass die Täter ein Taxi bei ihren Opfern vorbeischicken, hat Laumann noch nicht erlebt: „Das ist für uns neu.“ Die Kreissparkassen-Mitarbeiter schalteten die Polizei ein.

Dass sich Betrüger immer wieder neue Maschen überlegen, überrascht Johannes Tiltmann, Sprecher der Kreispolizeibehörde Steinfurt, nicht: „Die Täter werden immer einfallsreicher.“ Mal sei es ein Mitarbeiter des Wasserwerkes, der sich Zutritt zu einer Wohnung verschaffen will, mal ein Obstverkäufer. Besonders häufig gaben Betrüger zuletzt vor, Polizisten zu sein. „Wir erleben, dass falsche Polizisten ganze Gemeinden abtelefonieren“, sagte Tiltmann. Die Versuche, mit dem Enkeltrick Geld zu erschleichen, hingegen waren in letzter Zeit weniger geworden.

Obwohl die Polizei regelmäßig vor den Betrügern warnt, finden sie Opfer. Was nicht zu unterschätzen ist: „Die Täter sind kommunikativ sehr gut geschult und darauf vorbereitet, mit Bedenken und Zweifeln der älteren Leute umzugehen“, sagte Tiltmann. Durch gezielte Kommunikation gelangen die Betrüger an persönliche Informationen, die sie nutzen können.

Vertrauenspersonen einbeziehen

Tiltmann nennt ein Beispiel: Ein Täter melde sich mit den Worten „Hallo Oma“, daraufhin frage die Frau „Bist du es, Jörg?“ zurück und schon haben die Täter einen Namen erfahren. Wenn die Betroffenen familiäre Dinge verraten haben, werden die von den Betrügern im Verlauf des Gespräch gerne wiederholt, um Vertrautheit vorzutäuschen.

Wenn jemand plötzlich anrufe und nach Geld frage, rät Tiltmann Vertrauenspersonen einzubeziehen. Man könne auch die Nummer des Verwandten, der angeblich angerufen habe, wählen und nachhaken. Wer zweifele, könne auch die nächstgelegene Polizeidienststelle anrufen.