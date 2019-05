Am Pfingstmontag (10. Juni) feiern die Kirchengemeinden aus Nordwalde und Altenberge einen ökumenischen Pfingstgottesdienstes im Hügeldorf. „Feuer und Flamme“ lautet das Motto ab 10.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in der Florianstraße 1 in Altenberge.

„Die Feuerwehr und die Flammenzungen als Wirkung des Heiligen Geistes passen gut zusammen“, erläuterte Pastor Stepan Sharko von der Altenberger Kirchengemeinde St. Johannes Baptist. Mit Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup und Petra Kintrup von der St.-Dionysius-Gemeinde und Angelika Wiedau-Gottwald vom Pfarreirat von St. Johannes Baptist hatte sich das Vorbereitungsteam im Nordwalder Pfarrhaus getroffen, um den Stand der Vorbereitungen abzuklären. Pfarrerin Janina Hühne von der evangelischen Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge war durch einen seelsorgerischen Notfall verhindert.

Fahrradgruppe fährt aus Nordwalde in den Nachbarort

„Wir rechnen mit etwa 300 bis 400 Teilnehmern bei diesem schon traditionellen Termin für den ökumenischen Gottesdienst“, sagte Schulte Eistrup. Die Beteiligung sei auch stark vom Wetter abhängig. Aus Nordwalde wird eine Fahrradgruppe um 9 Uhr in Richtung Nachbarort starten. „Dafür ist etwa eine Stunde Fahrtzeit eingeplant mit einer Route, die um den Hügel herum zum Gottesdienstort führt“, erklärte Schulte Eistrup.

Der Gottesdienst wird musikalisch vom Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde gestaltet. Für die Besucher gibt es als kleines Mitbringsel für Zuhause rote und gelbe Feuerzungen aus Papier mit einer Wunderkerze, die Funken sprühen lässt. Die sind bereits vorbereitet.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst sind dann alle Gemeindemitglieder zu Suppe und Getränken eingeladen. Das war in den vergangenen Jahren auch schon der Fall. Dabei kann man sich gut kennenlernen und plaudern.