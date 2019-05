Die Musik überwindet Grenzen

Wer in Nordwalde auf der Suche nach einer europäischen Familie ist, sollte bei den Hidjovs anfangen. Plamen Hidjov kommt gebürtig aus Bulgarien, seine Frau Anna Tyksinska-Hidjova ist in Polen geboren, kennengelernt hat sich das Paar in Weimar. Seit 15 Jahren wohnen sie in Nordwalde. Fragt man Plamen Hidjov, wo er sich zugehörig fühlt, sagt er: „Ich fühle mich als Europäer.“ Mit Parteipolitik habe das aber nichts zu tun: „Ich mache Kunst, keine Politik.“

Dass sich das Ehepaar als Europäer sieht, hängt auch mit den Berufen der beiden zusammen, die ihnen die Tür zur Welt geöffnet haben. Hidjov war Opernsänger. Bis zu seinem Ruhestand arbeitete er zuletzt als Solist am Theater Münster . Zuvor war er in Kaiserslautern, in Polen und in Bulgarien beschäftigt. Die Musik überwindet dabei Grenzen: Hidjov hat an den Theatern mit Menschen aus mehr als 30 Nationen zusammengearbeitet, erzählt er. Für Konzerte reiste der heute 66-Jährige durch ganz Europa, war sowohl in London und Madrid als auch in Paris und Palermo.

Als sie sich kennenlernen, unterhalten sie sich auf russisch

Auch Anna Tyksinska-Hidjova hat ihr Beruf in andere Länder geführt. Mit einem Kinderchor ist sie nach Dänemark und Österreich gefahren. Leicht war das Reisen für beide damals aber nicht. Nicht nur, weil sie nur spärlich ausländisches Geld erhielten und es das Schengener Abkommen noch nicht gab. Hidjov erzählt, dass er mal ein Vorsingen verpasst hat, weil die bulgarischen Behörden ihm seinen Pass nicht aushändigten.

In Bulgarien hat sich die Familie dennoch wohl gefühlt. Fast 16 Jahre lebte sie dort. 1977 hatten sich Plamen Hidjov und Anna Tyksinska-Hidjova kennengelernt. Beide studierten und waren für ein Musikseminar nach Weimar gereist. Unterhalten haben sich die beiden damals zunächst auf russisch. Mit einem Wörter- und einem Grammatikbuch hat sich Tyksinska-Hidjova schließlich autodidaktisch bulgarisch beigebracht. „Was man für die Liebe alles macht. . .“ sagt sie mit einem Lachen.

„ Meine Wurzeln sind woanders, aber ich habe so viel Zeit in Deutschland verbracht, das ich es als zweite Heimat empfinde. Meine Wurzeln sind woanders, aber ich habe so viel Zeit in Deutschland verbracht, das ich es als zweite Heimat empfinde. “ Anna Tyksinska-Hidjova

Nach einer kurzen Fernbeziehung heiratete das Paar 1978 in Sofia. Und ist geblieben. Hidjov studierte an der Musikakademie in Bulgariens Hauptstadt, Tyksinska-Hidjova hat angefangen, als Pianistin zu arbeiten. In Sofia hat sie die beiden Söhne Ivo und Jan, die heute 38 und 31 Jahre alt sind, zur Welt gebracht. Zwischenzeitlich zogen die Hidjovs für zwei Jahre nach Polen. Anna Tyksinska-Hidjova entdeckte dort die pädagogische Arbeit für sich: „Ich habe festgestellt, dass mich das sehr anspricht.“ An einem Musikgymnasium unterrichtete sie Klavier. Plamen Hidjov arbeitete derweil in Lódz am Teatr Wielki.

Der Start in Deutschland war nicht einfach

Dass der Weg der Familie 1995 nach Deutschland führte, hat mit den vielen Theatern hier zu tun. „Das ist ein großer Markt für Sänger“, sagt Hidjov. Er landete am Pfalztheater Kaiserslautern. Einfach war der Start im neuen Land aber nicht. Erst nach acht Jahren erhielten die vier Familienmitglieder eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Dass die ausgebildete Pianistin Anna Tyksinska-Hidjova fünf Jahre lang nicht in Deutschland arbeiten durfte und die beiden Söhne kaum Deutsch sprachen, machte das Ankommen nicht leicht. Aber die Familie hat es geschafft.

Als Hidjov 2004 am Theater Münster angestellt wurde, fand die Familie ihr Haus in Nordwalde. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Tyksinska-Hidjova. Die 63-Jährige arbeitet an der Musikschule in Rheine. Ihre Schüler erzielen beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ regelmäßig gute Ergebnisse.

In Deutschland schließt sich der Kreis

Wenn alle vier Familienmitglieder heute zusammenkommen, unterhalten sie sich auf bulgarisch. Die Söhne Ivo und Jan sprechen untereinander lieber deutsch. Sie haben nach dem Abitur beide Betriebswirtschaftslehre studiert, sind heute verheiratet und aus dem Münsterland weggezogen. Die vier Enkelkinder sehen Plamen Hidjov und Anna Tyksinska-Hidjova deshalb nicht ganz so oft, wie sie gerne würden.

Die Hidjovs erwecken den Eindruck, überall in Europa ihr zu Hause zu finden. Dennoch hat sich das Ehepaar entschieden, in Deutschland seinen Lebensabend zu verbringen. „Meine Wurzeln sind woanders, aber ich habe so viel Zeit in Deutschland verbracht, das ich es als zweite Heimat empfinde“, sagt Anna Tyksinska-Hidjova, die seit drei Jahren auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. In Deutschland haben sie und ihr Mann sich kennengelernt, in Deutschland wollen sie bleiben. Da schließt sich der Kreis.