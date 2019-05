Keine Menschen, dafür Hunde, Wäsche und Blumen: Viele Personen werden die Besucher der Ausstellung „Balkone“ auf den Fotos nicht sehen. Denn Hans-Joachim Pelz hat in verschiedenen Ländern der Welt die Balkone auf der Straßenseite der Häuser abgelichtet und dabei schnell festgestellt: „Es sind relativ wenig Leute zu sehen, die halten sich eher auf den Balkonen an der Rückseite auf.“ Dafür lassen sich viele andere Dinge ab Sonntag (26. Mai) in der Ausstellung in der Fotowerkstatt entdecken.

Seit acht Jahren fotografiert Pelz Balkone. Fast alle der rund 400 Fotos sind auf Reisen entstanden, vor allem in Spanien. Ausgestellt ist eine „sehr subjektive Auswahl“, sagt Pelz. Auf den 33 Fotos sind die Balkone mal als Repräsentationsfläche etwa für Staatsgäste, mal als Erweiterung des Lebensraums etwa als Abstellfläche oder Ausstellungsraum für Kunst zu sehen. Dass seine Arbeit mit der Ausstellung noch nicht abgeschlossen sein muss, hat Pelz beim Aufhängen der Fotos festgestellt: „Dabei habe ich überlegt, dass ich noch einiges mehr machen könnte.“